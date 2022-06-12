https://sputnik-georgia.ru/20220612/rabotniki-zavodov-borzhomi-namereny-pribyt-dlya-protesta-v-tbilisi-267382298.html

Работники заводов "Боржоми" намерены прибыть для протеста в Тбилиси

Работники заводов "Боржоми" намерены прибыть для протеста в Тбилиси

По словам бастующих работников, никто не собирается мириться с остановкой заводов по розливу "Боржоми" 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T20:03+0400

2022-06-12T20:03+0400

2022-06-12T20:03+0400

грузия

общество

новости

боржоми

"боржоми"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/15/251795117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4835a9c88a4ac1dbb5f1bb4d884fecbc.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми", которые бастуют уже 13-й день, планируют в понедельник продолжить протестные акции перед зданием канцелярии в Тбилиси, сообщают в Профсоюзе трудящихся в промышленности (LABOR).Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий. Пока же они пикетируют входы в здания заводов.По словам бастующих работников, никто не собирается мириться с остановкой заводов по розливу "Боржоми", работа на котором не прекращалась даже во время войн.Между тем, еще в начале недели стало известно, что Служба инспекции труда Минздрава Грузии назначила посредника для оказания помощи в решении споров между руководством и бастующими работниками IDS Borjomi Georgia.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Работники "Боржоми" обещают устроить акцию протеста у здания канцелярии в Тбилиси >>Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia, и тем самым проблема будет решена.В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка. Бастующие же утверждают, что работа на заводах полностью парализована и на местах остаются лишь сотрудники администрации.

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, боржоми, "боржоми"