https://sputnik-georgia.ru/20220613/gruziya-poluchit-grant-na-sozdanie-novykh-natsionalnykh-parkov-i-zapovednikov-267386491.html

Грузия получит грант на создание новых Национальных парков и заповедников

Грузия получит грант на создание новых Национальных парков и заповедников

Проект включает в себя повышение эффективности наблюдения за биоразнообразием, обеспечение сохранности видов, развитие экотуризма 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T10:02+0400

2022-06-13T10:02+0400

2022-06-13T10:02+0400

грузия

новости

общество

агентство охраняемых территорий

кредитный банк реконструкции германии (kfw)

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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Агентство охраняемых территорий Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии подписало соглашение о предоставлении гранта в размере 16,3 миллиона евро с Немецким банком развития и реконструкции (KfW), сообщает пресс-служба ведомства.По словам министра, который присутствовал на церемонии подписания соглашения, получение адекватной финансовой поддержки чрезвычайно важно. Выделенная сумма пойдет на создание и развитие новых охраняемых территорий в течение следующих шести лет.По данным министерства окружающей среды и сельского хозяйства, соглашение между Агентством охраняемых территорий и Немецким банком развития и реконструкции включает в себя повышение эффективности управления и наблюдения за биоразнообразием, обеспечение сохранности видов, повышение квалификации персонала, развитие экотуризма.Грузия расширяет площадь охраняемых территорий >>Как отмечают в ведомстве, агентство охраняемых территорий на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с немецким правительством, при финансовой поддержке которого было запущено множество инициатив.Новое грантовое соглашение между правительствами Грузии и Германии "Биоразнообразие и устойчивое местное развитие в Грузии" предусматривает грантовую поддержку в размере до 24 миллионов евро, из которых в течение следующих шести лет Агентство охраняемых территорий получит 16,3 млн евро.

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грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, кредитный банк реконструкции германии (kfw)