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https://sputnik-georgia.ru/20220613/kto-poluchit-chetvertuyu-dozu-vaktsiny-protiv-covid-19-267425962.html
Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?
Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?
Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T22:39+0400
2022-06-13T23:30+0400
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коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
минздрав грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса с понедельника разрешена в Грузии всем, кому 50 лет и выше.По информации Первого канала, особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода. Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.В Грузии сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса &gt;&gt;Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу медучреждений.Вторая бустерная доза вакцины допускается в возрастной группе 18-49 лет в случае учебы, лечения или иной поездки за границу, в соответствии с правилами принимающей страны.Чтобы сделать четвертую прививку в целях путешествия, гражданин должен предъявить прививочному учреждению бронь билета.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса &gt;&gt;Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Не обязательно, чтобы бустерные дозы были сделаны одним препаратом. На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, минздрав грузии

Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?

22:39 13.06.2022 (обновлено: 23:30 13.06.2022)
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAПандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V
Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса с понедельника разрешена в Грузии всем, кому 50 лет и выше.
По информации Первого канала, особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода.
Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.
В Грузии сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса >>
Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.
Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу медучреждений.
Вторая бустерная доза вакцины допускается в возрастной группе 18-49 лет в случае учебы, лечения или иной поездки за границу, в соответствии с правилами принимающей страны.
Чтобы сделать четвертую прививку в целях путешествия, гражданин должен предъявить прививочному учреждению бронь билета.
ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>
Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Не обязательно, чтобы бустерные дозы были сделаны одним препаратом.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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