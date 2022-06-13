https://sputnik-georgia.ru/20220613/kto-poluchit-chetvertuyu-dozu-vaktsiny-protiv-covid-19-267425962.html
Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?
Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?
Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T22:39+0400
2022-06-13T22:39+0400
2022-06-13T23:30+0400
грузия
новости
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коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса с понедельника разрешена в Грузии всем, кому 50 лет и выше.По информации Первого канала, особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода. Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.В Грузии сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса >>Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу медучреждений.Вторая бустерная доза вакцины допускается в возрастной группе 18-49 лет в случае учебы, лечения или иной поездки за границу, в соответствии с правилами принимающей страны.Чтобы сделать четвертую прививку в целях путешествия, гражданин должен предъявить прививочному учреждению бронь билета.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Не обязательно, чтобы бустерные дозы были сделаны одним препаратом. На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, минздрав грузии
Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?
22:39 13.06.2022 (обновлено: 23:30 13.06.2022)
Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса с понедельника разрешена в Грузии всем, кому 50 лет и выше.
По информации Первого канала, особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода.
Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.
Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.
Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу медучреждений.
Вторая бустерная доза вакцины допускается в возрастной группе 18-49 лет в случае учебы, лечения или иной поездки за границу, в соответствии с правилами принимающей страны.
Чтобы сделать четвертую прививку в целях путешествия, гражданин должен предъявить прививочному учреждению бронь билета.
Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Не обязательно, чтобы бустерные дозы были сделаны одним препаратом.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.