https://sputnik-georgia.ru/20220613/kto-poluchit-chetvertuyu-dozu-vaktsiny-protiv-covid-19-267425962.html

Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?

Кто получит четвертую дозу вакцины против COVID-19?

Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T22:39+0400

2022-06-13T22:39+0400

2022-06-13T23:30+0400

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

вакцинация от коронавируса

минздрав грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264081714_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3f9ad7345646e6213c4658fc49ab21ca.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса с понедельника разрешена в Грузии всем, кому 50 лет и выше.По информации Первого канала, особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода. Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте 12-49 лет.В Грузии сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса >>Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу медучреждений.Вторая бустерная доза вакцины допускается в возрастной группе 18-49 лет в случае учебы, лечения или иной поездки за границу, в соответствии с правилами принимающей страны.Чтобы сделать четвертую прививку в целях путешествия, гражданин должен предъявить прививочному учреждению бронь билета.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Не обязательно, чтобы бустерные дозы были сделаны одним препаратом. На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, минздрав грузии