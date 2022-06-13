https://sputnik-georgia.ru/20220613/oborot-roznichnykh-torgovli-v-gruzii-prodovolstviem-vyros-po-itogam-proshlogo-goda-267384430.html
Оборот розничных торговли в Грузии продовольствием вырос по итогам прошлого года
Оборот розничных торговли в Грузии продовольствием вырос по итогам прошлого года
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 479,7 лари (477 доллара), что на 192,6 лари больше, чем в прошлом году 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T07:01+0400
2022-06-13T07:01+0400
2022-06-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В 2021 году оборот рынков и магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости, составил 10 миллиардов лари, говорится в исследовании НПО "Общество и банки" розничного сектора продовольствия и товаров первой необходимости.Согласно исследованию, траты потребителей на товары первой необходимости выросли в три с половиной раза за последние семь лет. При этом, согласно статистике, более половины трат населения страны приходится как раз на товары первой необходимости.По данным НПО, рост трат населения вызвано отчасти ростом туризма и покупками туристов.В последние годы наблюдается рост оборота магазинов, их оборот составил 8 миллиардов лари за 2021 год и НПО предполагает, что эта цифра продолжит расти.Одной из причин аналитики видят в росте оплаты электронным путем. По данным исследования, в 2021 году 391 миллион оплат было осуществлено банковскими картами всех возможных услуг и покупок на сумму 15 миллиардов лари.Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика >>В среднем НПО посчитало, что на одного человека приходиться до 100 оплат банковской картой.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%, в мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.
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грузия, новости, экономика, продукты питания, исследование
Оборот розничных торговли в Грузии продовольствием вырос по итогам прошлого года
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 479,7 лари (477 доллара), что на 192,6 лари больше, чем в прошлом году
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В 2021 году оборот рынков и магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости, составил 10 миллиардов лари, говорится в исследовании НПО "Общество и банки" розничного сектора продовольствия и товаров первой необходимости.
Согласно исследованию, траты потребителей на товары первой необходимости выросли в три с половиной раза за последние семь лет. При этом, согласно статистике, более половины трат населения страны приходится как раз на товары первой необходимости.
По данным НПО, рост трат населения вызвано отчасти ростом туризма и покупками туристов.
"Однако в целом доля туризма в затратах на покупки товаров первой необходимости оценивается в менее чем 10%, а резкий рост трат населения связан с высокой инфляцией на продовольствие и напитки", - отмечается в исследовании.
В последние годы наблюдается рост оборота магазинов, их оборот составил 8 миллиардов лари за 2021 год и НПО предполагает, что эта цифра продолжит расти.
Одной из причин аналитики видят в росте оплаты электронным путем. По данным исследования, в 2021 году 391 миллион оплат было осуществлено банковскими картами всех возможных услуг и покупок на сумму 15 миллиардов лари.
В среднем НПО посчитало, что на одного человека приходиться до 100 оплат банковской картой.
Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%, в мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.