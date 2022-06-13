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Вице-премьер: в Грузии возможен экономический рост выше прогноза
Вице-премьер: в Грузии возможен экономический рост выше прогноза
Росту экономики способствует несколько факторов, в том числе и позитивные данные внешней торговли, заявил министр 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T22:12+0400
2022-06-13T22:12+0400
2022-06-13T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экономический рост в Грузии может быть выше прогнозируемого правительством страны в начале года, заявил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 2,5% до 5,5%."У нас довольно обнадеживающие экономические тенденции, которые дают нам возможность полагать, что наш запланированный экономический рост сохранится минимум до того уровня, как планировало государство в начале года", - отметил вице-премьер.По словам Давиташвили, росту экономики способствует несколько факторов, в том числе и позитивные данные внешней торговли."Данные товарооборота с начала года указывают на высокую экономическую активность в стране", - подчеркнул он.Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 миллиарда долларов. В том числе экспорт вырос более чем на 36% и составил более 2 миллиардов долларов.По его словам, экспорт вырос не только в традиционные рынки, но и в Азию, и в будущем тенденцию роста планируется сохранить.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Беспрецедентный экономический рост и вызовы – премьер Грузии о задачах правительства >>Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили
Вице-премьер: в Грузии возможен экономический рост выше прогноза
22:12 13.06.2022 (обновлено: 22:19 13.06.2022)
Росту экономики способствует несколько факторов, в том числе и позитивные данные внешней торговли, заявил министр
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экономический рост в Грузии может быть выше прогнозируемого правительством страны в начале года, заявил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.
"Несмотря на то, что прогноз Всемирного банка по экономическому росту в мире был снижен, затем ВБ увеличил прогноз экономического роста для Грузии. Так что есть все предпосылки для того, чтобы у нас был более высокий экономический рост, чем планировалось", - сказал Давиташвили журналистам.
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2022 год с 2,5% до 5,5%.
"У нас довольно обнадеживающие экономические тенденции, которые дают нам возможность полагать, что наш запланированный экономический рост сохранится минимум до того уровня, как планировало государство в начале года", - отметил вице-премьер.
По словам Давиташвили, росту экономики способствует несколько факторов, в том числе и позитивные данные внешней торговли.
"Данные товарооборота с начала года указывают на высокую экономическую активность в стране", - подчеркнул он.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 миллиарда долларов. В том числе экспорт вырос более чем на 36% и составил более 2 миллиардов долларов.
"Экспорт растет. Мы понимаем, что на это влияют и инфляционные процессы. Много чего подорожало. Хотя мы видим, что тенденция роста экспорта началась в 2021 году", - сказал Давиташвили.
По его словам, экспорт вырос не только в традиционные рынки, но и в Азию, и в будущем тенденцию роста планируется сохранить.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.