https://sputnik-georgia.ru/20220614/dinamo-batumi-uznalo-sopernika-v-lige-chempionov-uefa-267456568.html

"Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА

"Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА

Первый матч динамовцы сыграют на выезде 5 июля, а ответная игра состоится в Батуми 12 июля 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T18:28+0400

2022-06-14T18:28+0400

2022-06-14T18:28+0400

грузия

новости

спорт

жеребьевка

лига чемпионов уефа

футбол

фк "динамо" батуми

гурам кашия

джаба канкава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251671621_0:16:3067:1741_1920x0_80_0_0_e945fd32318deaa094ca77d44c1dbfc2.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Чемпион Грузии "Динамо" Батуми встретится с чемпионом Словакии братиславским "Слованом" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА 22/23, таковы результаты жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире УЕФА во вторник.Примечательно, что тренером "Слована" является бывший наставник сборной Грузии Владимира Вайсс, а в составе клуба играют нынешний и бывший капитаны национальной команды - капитан Гурам Кашия и Джаба Канкава.Игры первого отборочного раунда состоятся 5-6 и 12-13 июля. Первый матч динамовцы сыграют на выезде 5 июля, а ответная игра состоится в Батуми 12 июля."Динамо" Батуми впервые в истории стало чемпионом Грузии по футболу >>В случае прохождения первого квалификационного раунда Лиги чемпионов команда гарантирует себе выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы или плей-офф Лиги конференций.Среди вероятных соперников батумцев во время жеребьевки были клубы "Карабах" (Азербайджан), "Шериф" (Молдова), "Линкольн" (Гибралтар) и "Шемрок Роверс" (Ирландия).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, жеребьевка, лига чемпионов уефа, футбол, фк "динамо" батуми, гурам кашия, джаба канкава