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Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ пройдет в Батуми
Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ пройдет в Батуми
В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T21:55+0400
2022-06-14T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Батуми 15 июня состоится форум трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Минздрав Грузии.В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии. Вакансии будут предложены из гостиничного, ресторанного, торгового, промышленного, банковского и других сфер.Форум трудоустройства начнется в 11:00 и продлится до 15:00 в гостинице Hilton Batumi.В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ >>Главная цель мероприятия - связать работодателей с лицами ОВЗ, желающими трудоустроиться и содействовать их трудоустройству или стажировке.Форум пройдет при поддержке Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии.
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грузия, новости, общество, аджария, лица с овз
Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ пройдет в Батуми
21:55 14.06.2022 (обновлено: 22:13 14.06.2022)
В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Батуми 15 июня состоится форум трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Минздрав Грузии.
В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии. Вакансии будут предложены из гостиничного, ресторанного, торгового, промышленного, банковского и других сфер.
Форум трудоустройства начнется в 11:00 и продлится до 15:00 в гостинице Hilton Batumi.
Главная цель мероприятия - связать работодателей с лицами ОВЗ, желающими трудоустроиться и содействовать их трудоустройству или стажировке.
Форум пройдет при поддержке Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии.