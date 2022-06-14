https://sputnik-georgia.ru/20220614/forum-trudoustroystva-dlya-lits-s-ovz-proydet-v-batumi-267461588.html

Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ пройдет в Батуми

Форум трудоустройства для лиц с ОВЗ пройдет в Батуми

В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии 14.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Батуми 15 июня состоится форум трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Минздрав Грузии.В форуме примут участие около 20 малых, средних и крупных компаний Аджарии. Вакансии будут предложены из гостиничного, ресторанного, торгового, промышленного, банковского и других сфер.Форум трудоустройства начнется в 11:00 и продлится до 15:00 в гостинице Hilton Batumi.В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ >>Главная цель мероприятия - связать работодателей с лицами ОВЗ, желающими трудоустроиться и содействовать их трудоустройству или стажировке.Форум пройдет при поддержке Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, аджария, лица с овз