https://sputnik-georgia.ru/20220614/kak-budet-ezdit-transport-v-tbilisi-posle-zakrytiya-prospekta-melikishvili-267458379.html

Как будет ездить транспорт в Тбилиси после закрытия проспекта Меликишвили

Как будет ездить транспорт в Тбилиси после закрытия проспекта Меликишвили

Тбилисские власти приняли решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T19:18+0400

2022-06-14T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 17 июня начинает основательный ремонт проспекта Меликишвили, в связи с чем меняется схема движения транспорта.Тбилисские власти приняли решение начать капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси с 17 июня. На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,4 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.По сообщению пресс-службы мэрии, движение транспорта по Варазисхеви будет двусторонним. Во время проведения работ в направлении Варазисхеви можно будет двигаться с проспекта Чавчавадзе и улицы Кекелидзе, а также с правой набережной и проспекта Тамар Мепе.Тбилиси ждут большие пробки: начинается ремонт проспекта Кетеван Цамебули >>Движение по улице Костава будет также двусторонним. Транспортные средства, следующие от Тбилисского концертного зала (Филармония) на площадь Героев, смогут двигаться с улицы Костава на улицу Николадзе, а в обратном направлении с улицы Николадзе через улицы Кучишвили и Гамбашидзе.Ограничения коснутся и транспортных средств, движущихся с площади Первой Республики на улицу Костава. Транспортные средства с проспекта Руставели в направлении улиц Костава и Човелидзе смогут двигаться по площади Первой Республики через улицы Ахвледиани и Киачели.С улицы Костава можно будет двигаться по улице Човелидзе, а также по подъему, ведущему к площади Героев, и в сторону правой набережной и проспекта Тамар Мепе.С шоссе Амиреджиби можно будет двигаться направлении правой набережной, а добраться до Варазисхеви можно будет по подъему от площади Героев.Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.

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