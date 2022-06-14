https://sputnik-georgia.ru/20220614/oblava-na-narkotorgovtsev--v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-14-chelovek-267451718.html
Облава на наркоторговцев – в Тбилиси и регионах задержаны 14 человек
Облава на наркоторговцев – в Тбилиси и регионах задержаны 14 человек
Полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T15:55+0400
2022-06-14T15:55+0400
2022-06-14T15:55+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Имерети, Самегрело и Аджарии 14 подозреваемых в торговле наркотиками, говорится в заявлении МВД Грузии. Среди задержанных один в прошлом судимый и один гражданин другого государства. Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Представители правоохранительных органов на основе судебного постановления вели слежку за подозреваемыми, в результате чего выяснилось, что они систематически продавали наркотики. В рамках расследования полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего. Среди изъятых наркотиков: героин, альфа-ПВП и бупренорфин. Это те наркотики, которые подозреваемые продали. Кроме того, в ходе личного обыска и обыска жилья подозреваемых еще были изъяты наркотики и деньги, предположительно, заработанные от торговли запрещенными веществами. Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков в крупном и особо крупном размере. В министерстве отметили, что продолжают бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью. С начала 2022 года полиция задержала 88 подозреваемых в наркоторговле и изъяла разные наркотики в особо крупном размере.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_ef8c5c443560eb40ed1bafd22ba1acc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
Облава на наркоторговцев – в Тбилиси и регионах задержаны 14 человек
Полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Имерети, Самегрело и Аджарии 14 подозреваемых в торговле наркотиками, говорится в заявлении МВД Грузии.
Среди задержанных один в прошлом судимый и один гражданин другого государства. Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Представители правоохранительных органов на основе судебного постановления вели слежку за подозреваемыми, в результате чего выяснилось, что они систематически продавали наркотики.
В рамках расследования полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего.
Среди изъятых наркотиков: героин, альфа-ПВП и бупренорфин. Это те наркотики, которые подозреваемые продали.
Кроме того, в ходе личного обыска и обыска жилья подозреваемых еще были изъяты наркотики и деньги, предположительно, заработанные от торговли запрещенными веществами.
Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков в крупном и особо крупном размере.
В министерстве отметили, что продолжают бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью. С начала 2022 года полиция задержала 88 подозреваемых в наркоторговле и изъяла разные наркотики в особо крупном размере.