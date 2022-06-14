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Облава на наркоторговцев – в Тбилиси и регионах задержаны 14 человек

Облава на наркоторговцев – в Тбилиси и регионах задержаны 14 человек

Полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T15:55+0400

2022-06-14T15:55+0400

2022-06-14T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси, а также в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Имерети, Самегрело и Аджарии 14 подозреваемых в торговле наркотиками, говорится в заявлении МВД Грузии. Среди задержанных один в прошлом судимый и один гражданин другого государства. Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Представители правоохранительных органов на основе судебного постановления вели слежку за подозреваемыми, в результате чего выяснилось, что они систематически продавали наркотики. В рамках расследования полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотиков и тайно сделали видео- и аудиозаписи происходящего. Среди изъятых наркотиков: героин, альфа-ПВП и бупренорфин. Это те наркотики, которые подозреваемые продали. Кроме того, в ходе личного обыска и обыска жилья подозреваемых еще были изъяты наркотики и деньги, предположительно, заработанные от торговли запрещенными веществами. Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков в крупном и особо крупном размере. В министерстве отметили, что продолжают бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью. С начала 2022 года полиция задержала 88 подозреваемых в наркоторговле и изъяла разные наркотики в особо крупном размере.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии