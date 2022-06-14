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Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO

Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO

На сезон 2022-2023 годов прогнозируется снижение потребления зерновых по сравнению с уровнем сезона 2021-2022 годов на 0,1 процента – до 2 788 млн тонн 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T09:42+0400

2022-06-14T09:42+0400

2022-06-14T09:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Предварительные оценки производства зерновых в 2022 году указывают на то, что в сезоне 2022-2023 годов впервые за последние четыре года объем производства может сократиться, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые". Исходя из состояния посевов и планов на предстоящую посевную кампанию, прогнозируется падение производства зерновых в мире до 2 784 млн тонн (включая рис в пересчете на обрушенный рис), что на 16 млн тонн меньше предполагаемого рекордного уровня 2021 года.Также на сезон 2022-2023 годов прогнозируется снижение потребления зерновых по сравнению с уровнем сезона 2021-2022 годов на 0,1 процента – до 2 788 млн тонн. Это предполагаемое снижение – впервые за двадцать лет – обусловлено, главным образом, ожидаемым сокращением кормового потребления пшеницы, фуражных зерновых и риса, а также менее значительным сокращением потребления в качестве промышленного сырья, в основном пшеницы и риса.В мае среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 173,4 пункта, что является новым рекордом и на 39,7 пункта (29,7 процента) выше показателя прошлого года. В силу таких факторов, как дальнейшее сокращение предложения и неопределенность на рынках, особенно пшеницы, кукурузы и ячменя, а также рост цен на энергоресурсы и другие факторы производства, мировые цены на зерновые, вероятно, будут оставаться на высоком уровне по меньшей мере в первой половине сезона 2022-2023 годов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, зерно, fao