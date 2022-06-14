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С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций

С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций

Матчи первого отборочного тура у всех команд Лиги запланированы на 7 июля, а ответные на 14 14.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сразу три грузинских клуба "Динамо " Тбилиси, "Сабуртало" Тбилиси и "Дила" Гори сыграют в Лиге конференицй УЕФА."Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном"."Динамо" и "Сабуртало" проведут первые матчи дома, а "Дила" отправится в Финляндию.Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14."Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА >>В жеребьевке приняли участие 60 клубов, которые поделили на шесть групп.Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 15 июля.Лига конференций УЕФА UEFA Europa Conference League - это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. На ранних этапах турнир имел название "Лига Европы 2".

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