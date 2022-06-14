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С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций
С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций
Матчи первого отборочного тура у всех команд Лиги запланированы на 7 июля, а ответные на 14 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T21:19+0400
2022-06-14T21:19+0400
2022-06-14T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сразу три грузинских клуба "Динамо " Тбилиси, "Сабуртало" Тбилиси и "Дила" Гори сыграют в Лиге конференицй УЕФА."Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном"."Динамо" и "Сабуртало" проведут первые матчи дома, а "Дила" отправится в Финляндию.Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14."Динамо" Батуми узнало соперника в Лиге чемпионов УЕФА >>В жеребьевке приняли участие 60 клубов, которые поделили на шесть групп.Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 15 июля.Лига конференций УЕФА UEFA Europa Conference League - это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. На ранних этапах турнир имел название "Лига Европы 2".
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грузия, новости, спорт, фк "дила", фк "динамо" тбилиси, фк "сабуртало", футбол, уефа
С кем сыграют три грузинских футбольных клуба в Лиге конференций
Матчи первого отборочного тура у всех команд Лиги запланированы на 7 июля, а ответные на 14
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Сразу три грузинских клуба "Динамо " Тбилиси, "Сабуртало" Тбилиси и "Дила" Гори сыграют в Лиге конференицй УЕФА.
"Динамо" сыграет с эстонским "Пайде Линамеесконд", "Дила" с финским "Куопио", а "Сабуртало" с албанским "Партизаном".
"Динамо" и "Сабуртало" проведут первые матчи дома, а "Дила" отправится в Финляндию.
Матчи первого отборочного тура запланированы на 7 июля, а ответные на 14.
В жеребьевке приняли участие 60 клубов, которые поделили на шесть групп.
Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 15 июля.
Лига конференций УЕФА UEFA Europa Conference League - это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. На ранних этапах турнир имел название "Лига Европы 2".