https://sputnik-georgia.ru/20220614/slabyy-analiz-v-pravyaschey-partii-otvetili-prezidentu-gruzii-267464933.html

Слабый анализ: в правящей партии ответили президенту Грузии

Слабый анализ: в правящей партии ответили президенту Грузии

Многие известные факты президентом были упущены из вида или полностью проигнорированы, заявил лидер правящей партии 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T23:50+0400

2022-06-14T23:50+0400

2022-06-14T23:53+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376337_0:91:1747:1074_1920x0_80_0_0_1b20131b6836eafa18a1f8e9b97c8935.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Причиной критики президента стал слабый анализ ситуации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, оценивая заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.В своем почти получасовом выступлении Зурабишвили назвала проблемы, которые могут возникнуть на пути евроинтеграции, в том числе говорила об угрозе изоляции от партнеров Грузии. Причиной этого президент назвала поведение правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Второй причиной слабого анализа председатель правящей силы назвал недостаточную квалификацию аналитиков президента."В целом, это был слабый анализ. Многие известные факты были упущены из вида или полностью проигнорированы. А ее слова, что причиной резолюции была хорошая работа "Нацдвижения" и плохая наша работа, вызывают улыбку и полностью наивны", - сказал Кобахидзе.Среди ошибок власти Саломе Зурабишвили назвала выход из соглашения с оппозицией, которое было подписано при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля весной 2021 года, утверждение судей в ускоренном порядке, несвоевременный тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия и упразднение Службы госинспектора.Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси >>Она также обвинила власти в том, что они не совершали визиты на высоком уровне в европейские страны для работы с их лидерами. Кроме того, не была проведена должным образом работа с партиями в Европарламенте, следствием чего и стало принятие резкой резолюции по Грузии.Президент обвинила лидеров "Грузинской мечты" в том, что они своей риторикой обидели европарламентариев и самую сильную партию Европарламента, а также позволили себе недопустимое в отношении дружеской Украины.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, ираклий кобахидзе