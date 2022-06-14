https://sputnik-georgia.ru/20220614/prezident-gruzii-prizvala-storonnikov-integratsii-v-es-sobratsya-v-tsentre-tbilisi--267462282.html

Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси

Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси

Президент призвала полицию обеспечить безопасность всех, кто примет участие в акции 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T21:33+0400

2022-06-14T21:33+0400

2022-06-14T23:00+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала представителей властей и оппозиции, а также рядовых граждан в четверг собраться на площади Европы, чтобы продемонстрировать единство и стремление в Евросоюз. Она также пригласила на акцию посла Евросоюза в Грузии и послов стран ЕС.Президент призвала всех собраться в 19:00 всего на один час, а полицию обеспечить безопасность. Акция, по задумке президента, должна пройти без каких-либо заявлений и плакатов. С этой инициативой президент выступила в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и жесткая резолюция ЕС>>В своем почти получасовом выступлении Зурабишвили говорила о проблемах, которые могут возникнуть на пути евроинтеграции, в том числе об угрозе изоляции от партнеров Грузии. Причиной этого президент назвала поведение правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". По ее словам, в ходе визита в Брюссель, она выяснила, что "дело испорчено" и Грузия из стран лидеров Восточного партнерства переместилась в конец. Среди ошибок властей она назвала выход из соглашения с оппозицией, которое было подписано при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля весной 2021 года, утверждение судей в ускоренном порядке, арест гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и упразднение Службы госинспектора.Она также обвинила власти в том, что они не совершали визиты на высоком уровне в европейские страны для работы с их лидерами. Кроме того, не была проведена должным образом работа с партиями в Европарламенте, следствием чего и стало принятие резкой резолюции по Грузии. По словам Зурабишвили, в тексте фактические неточности и необоснованные обвинения, особенно в той части, где речь идет о введении санкций против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили.

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грузия, новости, саломе зурабишвили