https://sputnik-georgia.ru/20220615/ospa-obezyan-dobralas-do-gruzii-epidemiologi-rasskazali-o-riskakh-rasprostraneniya-virusa-267500045.html

Оспа обезьян добралась до Грузии: эпидемиологи рассказали о рисках распространения вируса

Оспа обезьян добралась до Грузии: эпидемиологи рассказали о рисках распространения вируса

В Грузии пока нет необходимости носить маску на улице из-за оспы обезьян 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T19:49+0400

2022-06-15T19:49+0400

2022-06-15T20:09+0400

новости

грузия

общество

национальный центр по контролю заболеваний

хатуна захашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии пока нет риска распространения оспы обезьян, однако в стране усилен контроль за заболеваниями, протекающими с сыпью, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Ранее в среду в Грузии сообщили о первом выявленном случае заболевания оспой обезьян в стране. Болезнь обнаружили у человека, который недавно вернулся из Европы. У пациента была легкая форма вируса, его уже выписали из больницы. Специалисты также вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков.Как заявила глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили, в Грузии пока нет необходимости носить маску на улице из-за оспы обезьян.По словам грузинских эпидемиологов, из 1,6 тысячи выявленных случаев оспы обезьян в мире ни один не завершился летально и все случаи протекали в легкой форме. Именно поэтому речи о вакцинации, тем более массовой, – пока нет.Запасы вакцины есть, отмечают в центре, - у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть около 40 миллион доз вакцины."Такого в Грузии еще никогда не было" – Чхаидзе об эпидситуации>>По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, национальный центр по контролю заболеваний, хатуна захашвили