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Предприятие по переработке улиток открылось на востоке Грузии
Предприятие по переработке улиток открылось на востоке Грузии
Новый завод будет ежегодно перерабатывать одну тысячу тонн улиток и экспортировать всю продукцию во Францию 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T10:50+0400
2022-06-15T10:50+0400
2022-06-15T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Новое предприятие по переработке улиток открыли в селе Цилкани (регион Мцхета-Мтианети) при поддержке государственного агентства "Производи в Грузии".Компания "Тимео" вложила в предприятие до 7 миллионов лари. 1,5 миллиона лари из которых – кредит, выданный Агентством в рамах государственной программы Кредитно-гарантийный механизм.По информации Первого канала, заводу присвоен код уникального предприятия и сертификат CE. На данном этапе в нем трудоустроены 100 человек, в том числе местные жители.Компания уже подписала соглашение с крупнейшей французской фирмой "Эскали", которая является лидером в производстве и реализации моллюсков и других морепродуктов на рынке Франции.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз >>Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
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грузия, новости, экономика, франция, сельское хозяйство грузии
Предприятие по переработке улиток открылось на востоке Грузии
Новый завод будет ежегодно перерабатывать одну тысячу тонн улиток и экспортировать всю продукцию во Францию
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Новое предприятие по переработке улиток открыли в селе Цилкани (регион Мцхета-Мтианети) при поддержке государственного агентства "Производи в Грузии".
Компания "Тимео" вложила в предприятие до 7 миллионов лари. 1,5 миллиона лари из которых – кредит, выданный Агентством в рамах государственной программы Кредитно-гарантийный механизм.
По информации Первого канала, заводу присвоен код уникального предприятия и сертификат CE. На данном этапе в нем трудоустроены 100 человек, в том числе местные жители.
Новый завод, не имеющий аналогов в регионе, будет ежегодно перерабатывать одну тысячу тонн улиток и экспортировать всю продукцию во Францию.
Компания уже подписала соглашение с крупнейшей французской фирмой "Эскали", которая является лидером в производстве и реализации моллюсков и других морепродуктов на рынке Франции.
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.