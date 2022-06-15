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Иностранцы смогут въезжать в Грузию без прививок от коронавируса

Иностранцы смогут въезжать в Грузию без прививок от коронавируса

Изменение в постановление правительства вступило в силу с 15 июня 2022 года 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T10:27+0400

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грузия

туризм

ограничения из-за коронавируса

общество

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию отныне не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах.Соответствующее изменение было внесено в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года и вступило в силу с 15 июня 2022 года. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Из действующих регуляций обязательным остается ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте. С 1 марта власти Грузии упростили въезд в страну для вакцинированных граждан. Им было достаточно предоставить документ о прохождении полного курса вакцинации.В Грузии абитуриентам разрешили сдавать экзамены без масок>>Невакцинированным лицам нужно было иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. ПЦР-тестирование на третий день по приезду больше не требовалось.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон". С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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грузия, туризм, ограничения из-за коронавируса, общество, новости, ираклий гарибашвили