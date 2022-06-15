https://sputnik-georgia.ru/20220615/smi-v-gruzii-vyyavili-pervyy-sluchay-zabolevaniya-ospoy-obezyan-267496155.html
СМИ: в Грузии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
СМИ: в Грузии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T17:21+0400
2022-06-15T17:21+0400
2022-06-15T17:30+0400
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии лабораторно подтвержден один случай заболевания оспой обезьян, сообщает Первый канал со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья. Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
СМИ: в Грузии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
17:21 15.06.2022 (обновлено: 17:30 15.06.2022)
Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии лабораторно подтвержден один случай заболевания оспой обезьян, сообщает Первый канал со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
"У пациента была легкая форма вируса и после соответствующего лечения он вскоре был выписал из медицинского учреждения", - говорится в сообщении Центра.
Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков.
По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.