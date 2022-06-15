https://sputnik-georgia.ru/20220615/smi-v-gruzii-vyyavili-pervyy-sluchay-zabolevaniya-ospoy-obezyan-267496155.html

СМИ: в Грузии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

СМИ: в Грузии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T17:21+0400

2022-06-15T17:21+0400

2022-06-15T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. В Грузии лабораторно подтвержден один случай заболевания оспой обезьян, сообщает Первый канал со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья. Заболевание выявили после того, как этот человек вернулся из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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