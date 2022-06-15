https://sputnik-georgia.ru/20220615/voz-sozyvaet-komitet-po-chs-iz-za-ospy-obezyan-267480871.html

ВОЗ созывает комитет по ЧС из-за оспы обезьян

ВОЗ созывает комитет по ЧС из-за оспы обезьян

ВОЗ также решила переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, отметил Гебрейесус 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T12:41+0400

2022-06-15T12:41+0400

2022-06-15T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Комитет по ЧС Всемирной организации здравоохранения намерен собраться на следующей неделе, чтобы оценить риск вспышки оспы обезьян в мире, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.При этом ВОЗ решила переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время, отметил Гебрейесус. "ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время", - добавил он.Ранее более чем 30 ученых из разных стран составили письмо, в котором призывали медицинское сообщество переименовать заболевание. Согласно письму, перепринт которого был опубликован 10 июня на портале virological.org, ученые считают название вируса неточным, отмечая, что ВОЗ рекомендует избегать географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. Ученые также подчеркнули, что вирус нельзя называть африканским. По мнению авторов письма, переименование оспы обезьян поможет избежать дискриминации и стигматизации.В РФ тестируют новую вакцину против оспы >>>По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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