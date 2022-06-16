https://sputnik-georgia.ru/20220616/eto-vstrecha-svobodnykh-lyudey---prezident-gruzii-sdelala-kommentariy-na-aktsii-267538818.html

"Это встреча свободных людей" - президент Грузии сделала комментарий на акции

"Это встреча свободных людей" - президент Грузии сделала комментарий на акции

Президент с сожалением отметила, что сегодня Грузия не может показать, что сильно хочет в Европу 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T19:53+0400

2022-06-16T19:53+0400

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саломе зурабишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инициированную ею акцию встречей свободных людей, которые стремятся в Европу. Президент хотела, чтобы сегодня на площади Европы в центре Тбилиси собрались представители власти и оппозиции, а также рядовые граждане, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.Акция оказалась малочисленной, несмотря на то, что лидеры нескольких партий накануне подтвердили намерение пойти на нее. Отказались идти главные политические соперники - правящая "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение", которая является крупнейшей оппозиционной партией в стране. При этом она с сожалением отметила, что "сегодня мы не можем показать, что сильно хотим в Европу и мы европейцы, что немного неудобно".Президент решила провести акцию в преддверии заключения Еврокомиссии по вопросу о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение будет принято на саммите Евросоюза, который намечен на 23-24 июня. "Мечта" ответила президенту Грузии по всем пунктам>>С приближением этой даты политические страсти в Грузии накаляются. Оппозиция резко критикует власти, власти - оппозицию, а президент, у которой в условиях парламентской республики ограниченные права - обе стороны. Все обвиняют друг друга в препятствовании евроинтеграции Грузии.

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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, украина, грузинская мечта, саломе зурабишвили , единое нацдвижение