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"Это встреча свободных людей" - президент Грузии сделала комментарий на акции
"Это встреча свободных людей" - президент Грузии сделала комментарий на акции
Президент с сожалением отметила, что сегодня Грузия не может показать, что сильно хочет в Европу 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T19:53+0400
2022-06-16T19:53+0400
2022-06-16T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инициированную ею акцию встречей свободных людей, которые стремятся в Европу. Президент хотела, чтобы сегодня на площади Европы в центре Тбилиси собрались представители власти и оппозиции, а также рядовые граждане, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.Акция оказалась малочисленной, несмотря на то, что лидеры нескольких партий накануне подтвердили намерение пойти на нее. Отказались идти главные политические соперники - правящая "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение", которая является крупнейшей оппозиционной партией в стране. При этом она с сожалением отметила, что "сегодня мы не можем показать, что сильно хотим в Европу и мы европейцы, что немного неудобно".Президент решила провести акцию в преддверии заключения Еврокомиссии по вопросу о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение будет принято на саммите Евросоюза, который намечен на 23-24 июня. "Мечта" ответила президенту Грузии по всем пунктам>>С приближением этой даты политические страсти в Грузии накаляются. Оппозиция резко критикует власти, власти - оппозицию, а президент, у которой в условиях парламентской республики ограниченные права - обе стороны. Все обвиняют друг друга в препятствовании евроинтеграции Грузии.
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грузия, политика, новости, европа, тбилиси, украина, грузинская мечта, саломе зурабишвили , единое нацдвижение
"Это встреча свободных людей" - президент Грузии сделала комментарий на акции
19:53 16.06.2022 (обновлено: 20:02 16.06.2022)
Президент с сожалением отметила, что сегодня Грузия не может показать, что сильно хочет в Европу
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала инициированную ею акцию встречей свободных людей, которые стремятся в Европу.
Президент хотела, чтобы сегодня на площади Европы в центре Тбилиси собрались представители власти и оппозиции, а также рядовые граждане, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.
Акция оказалась малочисленной, несмотря на то, что лидеры нескольких партий накануне подтвердили намерение пойти на нее. Отказались идти главные политические соперники - правящая "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение", которая является крупнейшей оппозиционной партией в стране.
"Мое главное послание: мы пришли сюда неподготовленно и неорганизованно. Это была моя цель и мой выбор, чтобы тут не была, как вы привыкли, какая-то партийная встреча. Здесь собрались граждане и высказались, что мы верим, что судьба и перспектива Грузии - в Европе", - сказала Зурабишвили журналистам.
При этом она с сожалением отметила, что "сегодня мы не можем показать, что сильно хотим в Европу и мы европейцы, что немного неудобно".
Президент решила провести акцию в преддверии заключения Еврокомиссии по вопросу о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение будет принято на саммите Евросоюза, который намечен на 23-24 июня.
С приближением этой даты политические страсти в Грузии накаляются. Оппозиция резко критикует власти, власти - оппозицию, а президент, у которой в условиях парламентской республики ограниченные права - обе стороны. Все обвиняют друг друга в препятствовании евроинтеграции Грузии.