https://sputnik-georgia.ru/20220615/mechta-otvetila-prezidentu-gruzii-po-vsem-punktam-267488832.html

"Мечта" ответила президенту Грузии по всем пунктам

"Мечта" ответила президенту Грузии по всем пунктам

Лидер "Грузинской мечты" указал на схожесть риторики президента и "радикальной оппозиции" 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T15:07+0400

2022-06-15T15:07+0400

2022-06-15T15:42+0400

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" расценила жесткую критику со стороны президента Саломе Зурабишвили как действия, направленные против предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.По словам президента, Грузия из лидеров среди стран претендентов на получение статуса кандидата переместилась на последнее. Это, как отметила Зурабишвили, результат действий, политических шагов или непредпринятых шагов властей и частично оппозиции.При этом он указал на схожесть риторики президента и "радикальной оппозиции". Радикальной оппозицией правящая команда называет крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников."С одной стороны, Саломе Зурабишвили говорит, что радикальная оппозиция действовала против государства в Брюсселе, а с другой - она сама публично повторяет ту ложь, на которой построена антигосударственная политика "Национального движения" и ее сателлитов", - заявил Кобахидзе.Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси>>Президент сделала заявление в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.Ответ по пунктам"Когда за неделю до принятия решения Саломе Зурабишвили заявляет, что "аргументов не осталось, остается лишь малый шанс получения статуса кандидата", это является продолжением антигосударственной риторики радикальной оппозиции", - отметил Кобахидзе.Он назвал безосновательными обвинения президента касательно антизападной риторике правящей партии и правительства Грузии."Та часть европарламентариев, которая требует освобождения Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) и Гварамия (гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" - ред.), и введения санкций против Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты" - ред.) – не является Европой", - отметил Кобахидзе.Жесткая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>При этом он напомнил, что сама Зурабишвили заявила о фактических неточностях и необоснованных обвинениях в резолюции "О нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", которую 9 июня принял Европарламент."Непонятно, почему Саломе Зурабишвили называет нашу справедливую критику антиевропейской риторикой, когда сама предъявляет столь тяжелые обвинения Европарламенту", - заявил Кобахидзе.

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , евросоюз