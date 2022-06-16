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Грузия и Армения планируют увеличить железнодорожные грузоперевозки
Грузия и Армения планируют увеличить железнодорожные грузоперевозки
Руководители ГЖД и ЮКЖД подписали протокол по итогам встречи и выразили надежду, что процесс обмена взаимным опытом между двумя странами продолжится 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T17:12+0400
2022-06-16T17:12+0400
2022-06-16T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Железные дороги Грузии и Армении договорились вести постоянную работу по увеличению грузооборота в ближайшее время, а также работать над гибкой тарифной политикой и сокращением сроков транспортировки, сообщает пресс-служба ГЖД.Итоги совместной работы за первые пять месяцев с начала 2022 года обсудили руководители Грузинской железной дороги (ГЖД) и Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) в Тбилиси.По информации ГЖД, за первые пять месяцев 2022 года из Армении по Грузинской железной дороге было перевезено 180,7 тысячи тонн транзитных грузов и 274,4 тысячи тонн импортированных грузов.Сколько заработала Грузинская железная дорога с начала года >>Стороны также обсудили вопросы автоматизации и цифровизации процесса перевозки.Также обсуждались пассажирские перевозки. По статистике, в этом году администрации перевезли более 10 тысяч пассажиров из Тбилиси в Ереван и наоборот. Стороны договорились, что в случае увеличения пассажиропотока летом количество рейсов между странами увеличится.Руководители ГЖД и ЮКЖД подписали протокол по итогам встречи и выразили надежду, что процесс обмена взаимным опытом между двумя странами продолжится, а сотрудничество между администрациями железных дорог еще больше углубится.
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грузия, новости, экономика, армения, гжд, юкжд, тбилиси
Грузия и Армения планируют увеличить железнодорожные грузоперевозки
Руководители ГЖД и ЮКЖД подписали протокол по итогам встречи и выразили надежду, что процесс обмена взаимным опытом между двумя странами продолжится
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Железные дороги Грузии и Армении договорились вести постоянную работу по увеличению грузооборота в ближайшее время, а также работать над гибкой тарифной политикой и сокращением сроков транспортировки, сообщает пресс-служба ГЖД.
Итоги совместной работы за первые пять месяцев с начала 2022 года обсудили руководители Грузинской железной дороги (ГЖД) и Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) в Тбилиси.
По информации ГЖД, за первые пять месяцев 2022 года из Армении по Грузинской железной дороге было перевезено 180,7 тысячи тонн транзитных грузов и 274,4 тысячи тонн импортированных грузов.
Стороны также обсудили вопросы автоматизации и цифровизации процесса перевозки.
Также обсуждались пассажирские перевозки. По статистике, в этом году администрации перевезли более 10 тысяч пассажиров из Тбилиси в Ереван и наоборот. Стороны договорились, что в случае увеличения пассажиропотока летом количество рейсов между странами увеличится.
Руководители ГЖД и ЮКЖД подписали протокол по итогам встречи и выразили надежду, что процесс обмена взаимным опытом между двумя странами продолжится, а сотрудничество между администрациями железных дорог еще больше углубится.