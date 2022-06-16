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Грузия и Турция обсудили развитие стратегического партнерства
Грузия и Турция обсудили развитие стратегического партнерства
Гарибашвили провел прощальную встречу с турецким дипломатом, которая завершает свою миссию в Грузии 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T19:44+0400
2022-06-16T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Необходимость поддержания мира и стабильности в регионе обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Гарибашвили провел прощальную встречу с турецким дипломатом, которая завершает свою миссию в Грузии.В ходе встречи было подчеркнуто, что мир и стабильность остаются предпосылкой развития и долгосрочного процветания региона. Также стороны обсудили инициативу премьера "Мирного соседства на Южном Кавказе". Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу.На прощальной встрече стороны обсудили вопросы добрососедских отношений между двумя странами и дальнейшего развития стратегического партнерства.Гарибашвили и Язган обсудили и экономическое сотрудничество двух стран, отметив, что существующие региональные проекты являются наглядным примером эффективного стратегического сотрудничества и надежного партнерства между Грузией и Турцией.Премьер поблагодарил турецкого дипломата за ее усилия по развитию стратегического партнерства между странами и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.Грузия и Турция намерены упростить таможенные формальности >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.
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Грузия и Турция обсудили развитие стратегического партнерства
Гарибашвили провел прощальную встречу с турецким дипломатом, которая завершает свою миссию в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Необходимость поддержания мира и стабильности в регионе обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Гарибашвили провел прощальную встречу с турецким дипломатом, которая завершает свою миссию в Грузии.
В ходе встречи было подчеркнуто, что мир и стабильность остаются предпосылкой развития и долгосрочного процветания региона. Также стороны обсудили инициативу премьера "Мирного соседства на Южном Кавказе". Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу.
На прощальной встрече стороны обсудили вопросы добрососедских отношений между двумя странами и дальнейшего развития стратегического партнерства.
Гарибашвили и Язган обсудили и экономическое сотрудничество двух стран, отметив, что существующие региональные проекты являются наглядным примером эффективного стратегического сотрудничества и надежного партнерства между Грузией и Турцией.
Премьер поблагодарил турецкого дипломата за ее усилия по развитию стратегического партнерства между странами и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
Турция занимает первое место среди торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.