https://sputnik-georgia.ru/20220616/iz-avariynogo-korpusa-muzeya-iskusstv-prodolzhayut-vynosit-eksponaty-267514468.html

Из аварийного корпуса Музея искусств продолжают выносить экспонаты

Из аварийного корпуса Музея искусств продолжают выносить экспонаты

Транспортировка экспонатов продолжится до тех пор, пока вся коллекция не будет перемещена в безопасное место, заявила министр 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T13:42+0400

2022-06-16T13:42+0400

2022-06-16T13:42+0400

музей искусств грузии

грузия

новости

тбилиси

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Всего 60 экспонатов были перенесены из аварийного главного корпуса Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Глава Минкульта отметила, что транспортировка экспонатов будет продолжаться до тех пор, пока вся коллекция не будет перемещена в безопасное место.Цулукиани также рассказала, что теперь у музея искусств появилась и новая инфраструктура. Речь идет о здании, которое до назначения Цулукиани на должность министра культуры, принадлежало музею им. С. Джанашия. Теперь же здание числится во владении Музея искусств.Работа над восстановлением Музея искусств активно продолжается. Ранее стало известно, что были восстановлены два этажа здания 80-х годов музея.В Музее искусств восстановили два этажа >>>Пространство площадью в 1,2 тысячи квадратных метров уже готово к открытию. Теперь здание отвечает важным музейным стандартам, таким как здоровье и безопасность посетителей, персонала, сохранность и безопасность коллекций, комфорт и надлежащие условия для посетителей, а также надлежащие условия труда для персонала.Об истории музеяЗдание музея было построено в конце 30-х годов прошлого века. Зданию, как одному из первых образцов европейской архитектуры в Тбилиси и особому недвижимому памятнику культурного наследия, Указом Президента Грузии №834 от 20 ноября 2009 года присвоена категория национального значения.Государственный художественный музей Шалвы Амиранашвили является важнейшим достоянием Грузии, так как в нем хранятся ценнейшие для страны произведения искусства - средневековая грузинская архитектура, монументальная живопись и мозаика, скульптуры, резьба по дереву, экспонаты стран Европы и Востока XVIII-XIX веков - коллекции прикладного искусства русских и грузинских мастеров, собрание фотографий и негативов.Особое место отведено золотому фонду, где представлены экспонаты от V века до н. э. до XX века. В том числе уникальный археологический материал, грузинская ювелирная и перегородчатая эмаль VIII-XIX веков, редкие образцы иконописи, рукописи, оружие, керамика, украшения, церковные предметы ритуального назначения.В 1952 году в этом здании разместился Художественный музей. С тех пор здание не подвергалось капитальному ремонту, что привело к его нынешнему плачевному состоянию. Ситуация не изменилась с тех пор, как Художественный музей объединился с Национальным музеем в 2005 году.

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