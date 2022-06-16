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На западе Грузии борются с последствиями проливного дождя
На западе Грузии борются с последствиями проливного дождя
Муниципальные службы ведут подсчет ущерба, нанесенного стихией 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями непогоды: в регионе Самегрело в результате проливных дождей затоплены первые этажи домов, размыты сельские дороги и повреждены два моста, сообщает телеканал "Имеди".Предметы домашнего обихода и большая часть урожая уничтожены. Части местных жителей до сих пор не восстановили подачу электроэнергии. На месте работают специалисты энергораспределительной компании "Энерго Про Джорджия". По информации компании, энергоснабжение населения будет восстанавливаться постепенно. Параллельно ведутся очистительные работы, на месте мобилизована спецтехника."К этому этапу уровень воды в реке немного понизился, что позволило спасательным и муниципальным службам провести определенные превентивные работы… Пока неизвестно, какой ущерб нанесен муниципалитетам, ведется подсчет", - заявил глава районной администрации Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия.В Кахети подсчитывают ущерб от града &gt;&gt;&gt;Ущерб от непогоды подсчитывают и в регионе Кахети. Двадцатиминутный град побил фруктовые деревья и виноградники в селах районов Гурджаани, Ахмета и Сигнахи.
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На западе Грузии борются с последствиями проливного дождя

19:22 16.06.2022
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
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Муниципальные службы ведут подсчет ущерба, нанесенного стихией
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Западной Грузии борются с последствиями непогоды: в регионе Самегрело в результате проливных дождей затоплены первые этажи домов, размыты сельские дороги и повреждены два моста, сообщает телеканал "Имеди".

Проливной дождь, который шел накануне ночью, привел к увеличению уровня воды в реке Джумма в селе Диднедзи. В результате в нескольких местах обрушились берегоукрепители и затоплена часть приусадебных участков.

Предметы домашнего обихода и большая часть урожая уничтожены. Части местных жителей до сих пор не восстановили подачу электроэнергии. На месте работают специалисты энергораспределительной компании "Энерго Про Джорджия".
По информации компании, энергоснабжение населения будет восстанавливаться постепенно. Параллельно ведутся очистительные работы, на месте мобилизована спецтехника.
"К этому этапу уровень воды в реке немного понизился, что позволило спасательным и муниципальным службам провести определенные превентивные работы… Пока неизвестно, какой ущерб нанесен муниципалитетам, ведется подсчет", - заявил глава районной администрации Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия.
В Кахети подсчитывают ущерб от града >>>
Ущерб от непогоды подсчитывают и в регионе Кахети. Двадцатиминутный град побил фруктовые деревья и виноградники в селах районов Гурджаани, Ахмета и Сигнахи.
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