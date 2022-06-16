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Президент Грузии отправилась в Баку на международный форум
Президент Грузии отправилась в Баку на международный форум
Пока не известно, успеет ли президент Грузии вернуться в Тбилиси к началу инициированной ею акции в центре Тбилиси 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T10:59+0400
2022-06-16T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает участие в IX Глобальном Бакинском Форуме на тему "Вызовы глобальному миропорядку".Форум поможет выработать новые подходы к решению вопросов, стоящих на международной повестке дня, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии мероприятия.В форуме участвуют представители десятков стран, в том числе действующие и бывшие главы государств и правительств, а также молодые лидеры.Пока не известно, успеет ли президент Грузии вернуться в Тбилиси к началу инициированной ею акции в центре Тбилиси. Зурабишвили анонсировала акцию два дня назад и призвала представителей власти и оппозиции, рядовых граждан, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз."Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня>>Президент также пригласила на акцию посла ЕС в Грузии и послов стран ЕС.Акция пройдет в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.
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Президент Грузии отправилась в Баку на международный форум
10:59 16.06.2022 (обновлено: 11:33 16.06.2022)
Пока не известно, успеет ли президент Грузии вернуться в Тбилиси к началу инициированной ею акции в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает участие в IX Глобальном Бакинском Форуме на тему "Вызовы глобальному миропорядку".
Форум поможет выработать новые подходы к решению вопросов, стоящих на международной повестке дня, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии мероприятия.
В форуме участвуют представители десятков стран, в том числе действующие и бывшие главы государств и правительств, а также молодые лидеры.
Пока не известно, успеет ли президент Грузии вернуться в Тбилиси к началу инициированной ею акции в центре Тбилиси. Зурабишвили анонсировала акцию два дня назад и призвала представителей власти и оппозиции, рядовых граждан, чтобы продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.
Президент также пригласила на акцию посла ЕС в Грузии и послов стран ЕС.
Акция пройдет в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.