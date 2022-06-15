https://sputnik-georgia.ru/20220615/gruzinskaya-mechta-ne-poydet-na-aktsiyu-prezidenta-16-iyunya-267487952.html
"Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня
"Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня
Президент Грузии выступила с инициативой собрать на акции в поддержку евроинтеграции представителей властей и оппозиции 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T14:50+0400
2022-06-15T14:50+0400
2022-06-15T14:50+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
созар субари
тбилиси
европа
украина
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814525_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8d7cbcebf72699a2d4aa8b91f7f957f1.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила не принимать участие в анонсированной президентом Саломе Зурабишвили акции, которая, по ее словам, должна продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.Накануне Зурабишвили призвала представителей власти и оппозиции, рядовых граждан, а также посла ЕС в Грузии и послов стран ЕС собраться 16 июня на площади Европы в центре Тбилиси.Главной причиной своего отказа "Грузинская мечта" назвала то, что акция будет неорганизованной, так как два дня - слишком короткое время. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что будут серьезные погрешности, в том числе в плане логистики. По его словам, 85% населения Грузии уже высказались за евроинтеграцию страны. Неправильно проводить соревнования акциями, сказал в свою очередь один из лидеров партии, депутат Созар Субари. Субари указал на президента, которая созывает народ на акцию 16 июня, и гражданское движение "Стыдно" с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", которые еще раньше позвали народ на акцию, намеченную на 20 июня.Президент Грузии против акции 20 июня – реакция оппозиции>>Зурабишвили, призывая все политические силы к единству 16 июня, параллельно призвала организаторов акции 20 июня - движение "Стыдно" - отложить ее, чтобы не разделять общество, которое стремится в Евросоюз. Идея Зурабишвили оказалась неприемлемой для "Единого национального движения". Движение "Стыдно" предложило президенту прийти на акцию 20 июня, тогда и они пойдут на ее мероприятие. Многие представители других оппозиционных партий заявили, что пойдут на обе акции. Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси>>Акции намечены в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.
тбилиси
европа
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814525_49:0:1893:1383_1920x0_80_0_0_9f5dcf886d2a52bcddc205d31fefa48a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, созар субари, тбилиси, европа, украина, грузинская мечта
"Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня
Президент Грузии выступила с инициативой собрать на акции в поддержку евроинтеграции представителей властей и оппозиции
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила не принимать участие в анонсированной президентом Саломе Зурабишвили акции, которая, по ее словам, должна продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.
Накануне Зурабишвили призвала представителей власти и оппозиции, рядовых граждан, а также посла ЕС в Грузии и послов стран ЕС собраться 16 июня на площади Европы в центре Тбилиси.
Главной причиной своего отказа "Грузинская мечта" назвала то, что акция будет неорганизованной, так как два дня - слишком короткое время. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что будут серьезные погрешности, в том числе в плане логистики.
"Это совершенно несерьезная инициатива", - сказал Кобахидзе на брифинге.
По его словам, 85% населения Грузии уже высказались за евроинтеграцию страны.
Неправильно проводить соревнования акциями, сказал в свою очередь один из лидеров партии, депутат Созар Субари. Субари указал на президента, которая созывает народ на акцию 16 июня, и гражданское движение "Стыдно" с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", которые еще раньше позвали народ на акцию, намеченную на 20 июня.
Зурабишвили, призывая все политические силы к единству 16 июня, параллельно призвала организаторов акции 20 июня - движение "Стыдно" - отложить ее, чтобы не разделять общество, которое стремится в Евросоюз.
Идея Зурабишвили оказалась неприемлемой для "Единого национального движения". Движение "Стыдно" предложило президенту прийти на акцию 20 июня, тогда и они пойдут на ее мероприятие. Многие представители других оппозиционных партий заявили, что пойдут на обе акции.
Акции намечены в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.