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"Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня

"Грузинская мечта" не пойдет на акцию президента 16 июня

Президент Грузии выступила с инициативой собрать на акции в поддержку евроинтеграции представителей властей и оппозиции 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T14:50+0400

2022-06-15T14:50+0400

2022-06-15T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" решила не принимать участие в анонсированной президентом Саломе Зурабишвили акции, которая, по ее словам, должна продемонстрировать единство общества и стремление в Евросоюз.Накануне Зурабишвили призвала представителей власти и оппозиции, рядовых граждан, а также посла ЕС в Грузии и послов стран ЕС собраться 16 июня на площади Европы в центре Тбилиси.Главной причиной своего отказа "Грузинская мечта" назвала то, что акция будет неорганизованной, так как два дня - слишком короткое время. Председатель партии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что будут серьезные погрешности, в том числе в плане логистики. По его словам, 85% населения Грузии уже высказались за евроинтеграцию страны. Неправильно проводить соревнования акциями, сказал в свою очередь один из лидеров партии, депутат Созар Субари. Субари указал на президента, которая созывает народ на акцию 16 июня, и гражданское движение "Стыдно" с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", которые еще раньше позвали народ на акцию, намеченную на 20 июня.Президент Грузии против акции 20 июня – реакция оппозиции>>Зурабишвили, призывая все политические силы к единству 16 июня, параллельно призвала организаторов акции 20 июня - движение "Стыдно" - отложить ее, чтобы не разделять общество, которое стремится в Евросоюз. Идея Зурабишвили оказалась неприемлемой для "Единого национального движения". Движение "Стыдно" предложило президенту прийти на акцию 20 июня, тогда и они пойдут на ее мероприятие. Многие представители других оппозиционных партий заявили, что пойдут на обе акции. Президент Грузии призвала сторонников интеграции в ЕС собраться в центре Тбилиси>>Акции намечены в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, созар субари, тбилиси, европа, украина, грузинская мечта