https://sputnik-georgia.ru/20220616/realna-li-epidvspyshka-ospy-obezyan-v-gruzii-267512562.html
Реальна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?
Реальна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?
Врачи проинформированы и для них не будет труда распознать инфекцию и отправить результаты сомнительных случаев в лабораторию, заявил Чхаидзе 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T12:20+0400
2022-06-16T12:20+0400
2022-06-16T12:20+0400
всемирная организация здравоохранения
общество
грузия
новости
амиран гамкрелидзе
европа
испания
великобритания
иване чхаидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251879_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_42f273ab4a50101bbb81c3e0af02e70c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Первый выявленный случай оспы обезьян не значит, что Грузию ждет серьезная эпидвспышка, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Первый случай оспы обезьян в Грузии выявили 15 июня. Заболевание у пациента обнаружили после его возвращения из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков. У пациента болезнь протекала в легкой форме, и он уже выписан из клиники.По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает оспу обезьян, как заболевание, потенциально опасное в плане вспышки новой эпидемии или пандемии."Это не коронавирус. Между ними очень большая разница. Что касается симптомов заболевания – это температура, общая слабость и, что важно знать, перед тем, как появится сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Именно это является основным отличием между ветрянкой, которая довольно широко распространена среди детей, и оспой обезьян", – отметил Чхаидзе.Сыпь, в основном, распространяется в области лица и конечностей. Как отметил Чхаидзе, все врачи в Грузии информированы и для них не будет труда распознать инфекцию и отправить результаты сомнительных случаев в лабораторию.Оспа обезьян длится довольно долго – от двух до четырех недель. По словам Чхаидзе, та форма оспы обезьян, которая сейчас распространена в Европе, относится к категории заболеваний, которая протекает сравнительно легче.По словам медика, в Грузии могут еще выявить случаи оспы обезьян, но не столько, сколько в Испании или Великобритании. Как отметил врач, Грузия не относится к категории тех стран, откуда многие уезжают в Центральную или Западную Африку.Соответственно, выявление одного случая не означает, что в ближайшее время нужно ждать увеличения новых фактов заражения.Специалисты пока не видят необходимости носить маски из-за оспы обезьян.По словам грузинских эпидемиологов, из 1,6 тысячи выявленных случаев оспы обезьян в мире ни один не завершился летально и все случаи протекали в легкой форме. Именно поэтому речи о вакцинации, тем более массовой, пока нет.Запасы вакцины есть, отмечают в центре. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть около 40 миллион доз вакцины. По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1 500 предполагаемых случаев в 39 странах.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
европа
испания
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251879_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_cbedad9884bab87cf68f28b2cd5d6c7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, общество, грузия, новости, амиран гамкрелидзе, европа, испания, великобритания, иване чхаидзе
Реальна ли эпидвспышка оспы обезьян в Грузии?
Врачи проинформированы и для них не будет труда распознать инфекцию и отправить результаты сомнительных случаев в лабораторию, заявил Чхаидзе
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Первый выявленный случай оспы обезьян не значит, что Грузию ждет серьезная эпидвспышка, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Первый случай оспы обезьян в Грузии выявили 15 июня. Заболевание у пациента обнаружили после его возвращения из Европы. Специалисты вели наблюдение за всеми, с кем контактировал больной, но ни в одном случае не было выявлено клинических признаков. У пациента болезнь протекала в легкой форме, и он уже выписан из клиники.
"Оспа обезьян распространяется совершенно иначе. Она не распространяется легко, не передается воздушно-капельным путем, для этого нужен длительный и тесный контакт", – сказал Чхаидзе.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает оспу обезьян, как заболевание, потенциально опасное в плане вспышки новой эпидемии или пандемии.
"Это не коронавирус. Между ними очень большая разница. Что касается симптомов заболевания – это температура, общая слабость и, что важно знать, перед тем, как появится сыпь, увеличиваются лимфатические узлы. Именно это является основным отличием между ветрянкой, которая довольно широко распространена среди детей, и оспой обезьян", – отметил Чхаидзе.
Сыпь, в основном, распространяется в области лица и конечностей. Как отметил Чхаидзе, все врачи в Грузии информированы и для них не будет труда распознать инфекцию и отправить результаты сомнительных случаев в лабораторию.
Оспа обезьян длится довольно долго – от двух до четырех недель. По словам Чхаидзе, та форма оспы обезьян, которая сейчас распространена в Европе, относится к категории заболеваний, которая протекает сравнительно легче.
По словам медика, в Грузии могут еще выявить случаи оспы обезьян, но не столько, сколько в Испании или Великобритании. Как отметил врач, Грузия не относится к категории тех стран, откуда многие уезжают в Центральную или Западную Африку.
Соответственно, выявление одного случая не означает, что в ближайшее время нужно ждать увеличения новых фактов заражения.
Специалисты пока не видят необходимости носить маски из-за оспы обезьян.
По словам грузинских эпидемиологов, из 1,6 тысячи выявленных случаев оспы обезьян в мире ни один не завершился летально и все случаи протекали в легкой форме. Именно поэтому речи о вакцинации, тем более массовой, пока нет.
Запасы вакцины есть, отмечают в центре. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть около 40 миллион доз вакцины.
По данным ВОЗ, на данный момент зарегистрированы уже более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1 500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.