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"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия
"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия
Нельзя без разбора разбрасываться обвинениями, подчеркнул Сергеенко 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T18:29+0400
2022-06-16T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко прокомментировал заявление украинского депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия о том, что российские фирмы обходят западные санкции, используя грузинские организации.Украинский политик Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.По словам вице-спикера, такие заявления выходят за рамки. Он также отметил, что лично не знаком с Арахамия.Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия
Нельзя без разбора разбрасываться обвинениями, подчеркнул Сергеенко
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко прокомментировал заявление украинского депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия о том, что российские фирмы обходят западные санкции, используя грузинские организации.
Украинский политик Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.
"Этот человек слишком много себе позволяет. Нельзя без разбора разбрасываться обвинениями. Он должен либо представить аргументы, либо взять свои слова назад", - заявил Сергеенко журналистам.
По словам вице-спикера, такие заявления выходят за рамки. Он также отметил, что лично не знаком с Арахамия.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.
Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.