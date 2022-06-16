https://sputnik-georgia.ru/20220616/slishkom-mnogo-sebe-pozvolyaet---v-tbilisi-otreagirovali-na-zayavlenie-davida-arakhamiya-267534817.html

"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия

"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия

Нельзя без разбора разбрасываться обвинениями, подчеркнул Сергеенко 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T18:29+0400

2022-06-16T18:29+0400

2022-06-16T18:29+0400

грузия

политика

новости

совет европы

виктор янукович

владимир путин

вашингтон

киев

украина

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23004/68/230046875_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_328ecfae1c89356ad935d3930e1c3ab0.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко прокомментировал заявление украинского депутата, лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия о том, что российские фирмы обходят западные санкции, используя грузинские организации.Украинский политик Давид Арахамия, который представляет Киев на мирных переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал Вашингтон принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.По словам вице-спикера, такие заявления выходят за рамки. Он также отметил, что лично не знаком с Арахамия.Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

вашингтон

киев

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, совет европы, виктор янукович, владимир путин, вашингтон, киев, украина, обсе, оон, бидзина иванишвили