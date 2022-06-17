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Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика
Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика
Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T09:01+0400
2022-06-17T09:01+0400
2022-06-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2022 года вырос на 54,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 359,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером вновь является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 518,2 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае выросли в 10 разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2022 года выросли на 169,4%% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 505,7 миллиона долларов.В мае из России перечислено 313,9 миллиона долларов – 62,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 25,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первые пять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 128,1 миллиона долларов, что на 14,7% больше, чем за тот же период 2021 года.Мнение экспертаЭксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что такой рост денежных переводов из РФ можно было ожидать.По его словам, до последнего денежные переводы из России сокращались из месяца в месяц и еще два месяца назад Россия занимала лишь третье место по абсолютным объемам после Италии и США, но уже в апреле она вышла на первое место и почти на 100 миллионов долларов опередила итальянское направление.Эксперт затруднился спрогнозировать, насколько долго продлится эта тенденция.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика
Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2022 года вырос на 54,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 359,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером вновь является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 518,2 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в мае выросли в 10 раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2022 года выросли на 169,4%% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 505,7 миллиона долларов.
В мае из России перечислено 313,9 миллиона долларов – 62,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В мае из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 25,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За первые пять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 128,1 миллиона долларов, что на 14,7% больше, чем за тот же период 2021 года.
Мнение эксперта
Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что такой рост денежных переводов из РФ можно было ожидать.
"Многие россияне приехали в Грузию, и значительная их часть – люди выше среднего достатка. Я бы не сказал, что слишком богатые, олигархи, но люди, за которыми числится определенный финансовый задел благополучия, и они намереваются или остаться в Грузии и вести свой бизнес из Грузии, или просто вывели свои денежные средства до того времени, пока успокоится ситуация и санкции против России в какой-то степени ослабнут", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.
По его словам, до последнего денежные переводы из России сокращались из месяца в месяц и еще два месяца назад Россия занимала лишь третье место по абсолютным объемам после Италии и США, но уже в апреле она вышла на первое место и почти на 100 миллионов долларов опередила итальянское направление.
Эксперт затруднился спрогнозировать, насколько долго продлится эта тенденция.