https://sputnik-georgia.ru/20220617/denezhnye-perevody-v-gruziyu-iz-rossii-rekordno-vyrosli--novaya-statistika-267542358.html

Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика

Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика

Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T09:01+0400

2022-06-17T09:01+0400

2022-06-17T09:01+0400

грузия

новости

экономика

денежные переводы

статистика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250829222_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_dc11d4ae570ae0820f14a131d3b7a069.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2022 года вырос на 54,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 359,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером вновь является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 518,2 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае выросли в 10 разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2022 года выросли на 169,4%% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 505,7 миллиона долларов.В мае из России перечислено 313,9 миллиона долларов – 62,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2022 года поступило денежных переводов на 888,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 25,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первые пять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 128,1 миллиона долларов, что на 14,7% больше, чем за тот же период 2021 года.Мнение экспертаЭксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что такой рост денежных переводов из РФ можно было ожидать.По его словам, до последнего денежные переводы из России сокращались из месяца в месяц и еще два месяца назад Россия занимала лишь третье место по абсолютным объемам после Италии и США, но уже в апреле она вышла на первое место и почти на 100 миллионов долларов опередила итальянское направление.Эксперт затруднился спрогнозировать, насколько долго продлится эта тенденция.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии