https://sputnik-georgia.ru/20220617/eto-nasha-vina-prezident-gruzii-prokommentirovala-reshenie-evrokomissii-267583517.html
Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии
Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии
Президент предложила создать специальную группу для выполнения рекомендаций ЕК, во главе которой будет представитель конструктивной оппозиции 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T20:15+0400
2022-06-17T20:15+0400
2022-06-17T20:15+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Это наша вина, что Грузия не получила рекомендации о получении статуса кандидата от Еврокомисии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям.По ее словам, Грузия получила о том, что мечтала – европейскую перспективу."Этого нам до этого никто не говорил и никто не обещал, что мы получим эту перспективу", - сказала Зурабишвили.Для выполнения рекомендаций президент Грузии предложила создать специальную группу, которая будет заниматься вопросами выполнения тех рекомендаций, срок выполнения которых определен до конца года."Давайте создадим специальный независимый институт, который будет посвящен тому, что надо сделать, чтобы довести страну до успеха до конца 2022 года", - сказала Зурабишвили.При этом, она отметила, что во главе группы должна оказаться конструктивная оппозиция.Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта" >>"Если конструктивная оппозиция будет во главе этой комиссии или рабочей группы – это будет сильным посланием нашим партнерам. Если она будет создана – это будет политически правильный ход, так как ответственность будет распределена между двумя сторонами", - сказала Зурабишвили.При этом президент не уточнила, кого она имеет в виду, говоря о конструктивной оппозиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия
Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии
Президент предложила создать специальную группу для выполнения рекомендаций ЕК, во главе которой будет представитель конструктивной оппозиции
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Это наша вина, что Грузия не получила рекомендации о получении статуса кандидата от Еврокомисии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям.
"После сделанного за 30 лет то, что мы так отстали от двух стран – наших партнеров и друзей – наша вина. Но, что самое главное, Европа нас не бросила и не отказалась от нас", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, Грузия получила о том, что мечтала – европейскую перспективу.
"Этого нам до этого никто не говорил и никто не обещал, что мы получим эту перспективу", - сказала Зурабишвили.
Для выполнения рекомендаций президент Грузии предложила создать специальную группу, которая будет заниматься вопросами выполнения тех рекомендаций, срок выполнения которых определен до конца года.
"Давайте создадим специальный независимый институт, который будет посвящен тому, что надо сделать, чтобы довести страну до успеха до конца 2022 года", - сказала Зурабишвили.
При этом, она отметила, что во главе группы должна оказаться конструктивная оппозиция.
"Если конструктивная оппозиция будет во главе этой комиссии или рабочей группы – это будет сильным посланием нашим партнерам. Если она будет создана – это будет политически правильный ход, так как ответственность будет распределена между двумя сторонами", - сказала Зурабишвили.
При этом президент не уточнила, кого она имеет в виду, говоря о конструктивной оппозиции.