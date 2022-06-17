https://sputnik-georgia.ru/20220617/eto-nasha-vina-prezident-gruzii-prokommentirovala-reshenie-evrokomissii-267583517.html

Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии

Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии

Президент предложила создать специальную группу для выполнения рекомендаций ЕК, во главе которой будет представитель конструктивной оппозиции 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T20:15+0400

2022-06-17T20:15+0400

2022-06-17T20:15+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267538489_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c12399157b5cbf0b62137c4d0bd0afdd.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Это наша вина, что Грузия не получила рекомендации о получении статуса кандидата от Еврокомисии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям.По ее словам, Грузия получила о том, что мечтала – европейскую перспективу."Этого нам до этого никто не говорил и никто не обещал, что мы получим эту перспективу", - сказала Зурабишвили.Для выполнения рекомендаций президент Грузии предложила создать специальную группу, которая будет заниматься вопросами выполнения тех рекомендаций, срок выполнения которых определен до конца года."Давайте создадим специальный независимый институт, который будет посвящен тому, что надо сделать, чтобы довести страну до успеха до конца 2022 года", - сказала Зурабишвили.При этом, она отметила, что во главе группы должна оказаться конструктивная оппозиция.Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта" >>"Если конструктивная оппозиция будет во главе этой комиссии или рабочей группы – это будет сильным посланием нашим партнерам. Если она будет создана – это будет политически правильный ход, так как ответственность будет распределена между двумя сторонами", - сказала Зурабишвили.При этом президент не уточнила, кого она имеет в виду, говоря о конструктивной оппозиции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , еврокомиссия