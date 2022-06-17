https://sputnik-georgia.ru/20220617/my-rady-chto-evrokomissiya-ofitsialno-priznala-evroperspektivu-gruzii---gruzinskaya-mechta-267570968.html

Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта"

Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта"

Грузия обязательно выполнит все условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сказал председатель правящей партии 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T15:19+0400

2022-06-17T15:19+0400

2022-06-17T16:30+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Официальное признание европейской перспективы Грузии радует, но печально, что Еврокомиссия пока не стала рекомендовать предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям. Он поздравил Украину и Молдову с успехом, но при этом отметил, что Грузия по всем измеряемым параметрам опережает их, будь то демократия, верховенство права, защита прав человека, борьба с коррупцией, торгово-экономические отношения с Евросоюзом или выполнение условий Соглашения об ассоциации. Между тем, он подчеркнул, что власти Грузии понимают, что "Еврокомиссия и Евросовет принимают не экспертное, а политическое решение". Соответственно, в нынешней неординарной политической обстановке у решения Еврокомиссии есть свое логическое политическое объяснение. "Несмотря многие препятствующие факторы мы смогли и сделали еще один шаг вперед. Сегодняшнее решение – явная поддержка наших европейских устремлений, которую выразил Евросоюз", - отметил Кобахидзе. Еврокомиссия пока не рекомендовала давать Грузии статус кандидата в ЕС>>Комментируя слова председателя Еврокомиссии о том, что для успеха Грузия должна "определить повестку дня структурных реформ в направлении Евросоюза", Кобахидзе сказал, что это уже предусмотрено Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Документ был подписан в 2014 году. "В официальном документе перечислены шаги, которые должна предпринять Грузия. И эти условия для получения статуса кандидата соответствуют повестке дня Соглашения об ассоциации... Безусловно будут осуществлены соответствующие реформы по этим пунктам", - заявил Кобахидзе.Он также прокомментировал тему поляризации в обществе. "За снижение поляризации ответственны все - любой политический или не политический субъект. Против первого пункта уже выступила оппозиция, которая анонсирует акцию и поляризацию. "Нацдвижение" (самая крупная оппозиционная партия - ред.) уже анонсировало акцию 20 июня и прямо говорят о свержении власти", - подчеркнул Кобахидзе. В документе Еврокомиссии по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.

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политика, грузия, новости, урсула фон дер ляйен, украина, молдова, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта