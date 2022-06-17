https://sputnik-georgia.ru/20220617/reshayuschimi-byli-ne-dostizheniya-a-obstanovka---ekspert-o-reshenii-evrokomissii-po-gruzii-267580469.html

Решающими были не достижения, а обстановка - эксперт о решении Еврокомиссии по Грузии

Решающими были не достижения, а обстановка - эксперт о решении Еврокомиссии по Грузии

Грузии Еврокомиссия рекомендовала выполнить определенные условия для получения статуса кандидата в ЕС 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T19:13+0400

2022-06-17T19:13+0400

2022-06-17T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузия опережает в плане демократии и Украину, и Молдову - Еврокомиссия рекомендовала предоставить им статус кандидата на вступление в Евросоюз лишь из-за нынешних обстоятельств, сказал эксперт по международным вопросам, политолог Арчил Сихарулидзе Sputnik Грузия.Грузии Еврокомиссия рекомендовала пока предоставить "европейскую перспективу" и посмотреть, как она выполнит условия для получения статуса кандидата. В конце 2022 года ЕК намерена составить отчет о проделанной Грузией работе. По его словам, если бы не конфликт на Украине, ни Украина, ни Молдова не получили бы рекомендацию на получение статуса кандидата в ЕС. "По всем данным Грузия на голову выше Молдовы и Украины, и любой немного разбирающийся в демократических вопросах человек это понимает", - сказал Сихарулидзе. При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще впереди - вопрос будет рассмотрен на саммите Евросоюза 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза."Каковы шансы Грузии получить статус кандидата, сложно сказать, это спорный вопрос. Опять же рекомендация не очень-то важна по сути, потому что решение принимают уже учитывая настоящие реалии", - сказал Сихарулидзе.Еврокомиссия пока не рекомендовала давать Грузии статус кандидата в ЕС>>Касательно причин решения Еврокомиссии он исключил, что это связано с позицией Грузии не вводить санкции против России.При этом он особо отметил внутриполитическую борьбу в Грузии. По словам Сихарулидзе, оппозиция ради личных интересов пыталась помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС в условиях нынешней власти.Он также прокомментировал принятую на прошлой неделе Европарламентом резолюцию "О нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой, помимо СМИ, говорилось о серьезных проблемах в сфере правосудия.В резолюции была отмечена необходимость немедленно освободить осужденных экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала Нику Гварамия, а также был призыв к Евросовету и партнерам ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили "за связи с Кремлем", из-за которых правительство не вводит санкции против России."Европарламентарии ничего не решают, но они лоббируют. Не надо думать, что Европарламент какое-то святое заведение. Это обычный парламент, где крутятся большие деньги и большие интересы", - сказал Сихарулидзе.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, бидзина иванишвили, украина, молдова, европа, еврокомиссия, европарламент, евросоюз