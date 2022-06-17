https://sputnik-georgia.ru/20220617/rossiyskie-putevye-mashiny-moderniziruyut-zheleznye-dorogi-eaes-i-uzbekistana-267582410.html
Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана
Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана
Производители российских путевых машин успели критически снизить долю импорта в своей технике. Об перспективах этого направления Sputnik рассказал генеральный... 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T19:32+0400
2022-06-17T19:32+0400
2022-06-17T19:40+0400
россия
новости
экономика
ржд
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267581803_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_99edbb9a950bb61e37fa1fbad480be43.jpg
Производители тяжелых российских путевых машин готовятся осваивать новые заказы от РЖД. Если раньше от них требовалось 50 машин в год, теперь необходимо выходить на показатель в 150 штук. Бюджет на закупку машин российского производства до 2035 года вырастет до 80 млрд российских рублей.Для модернизации российских железных дорог необходима техника отечественного производства. Кратное увеличение спроса на подобную технику может обеспечить как ОАО "РЖД", которое планирует увеличивать свой парк в рамках правительственных программ по развитию железнодорожных путей, так и партнеров на постсоветском пространстве. Железнодорожная инфраструктура этих стран имеет общие особенности, поэтому для ее модернизации российская техника подходит оптимально."Без тяжелых путевых машин поменять железнодорожную инфраструктуру невозможно. Каждая из железных дорог имеет свои особенности. Что касается российских железных дорог – это очень высокая грузонапряженность, и, соответственно, условия для ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры крайне жесткие. У нас, в лучшем случае, два пути, а то и один путь. Это не Европа, где, как правило, три пути, один – для ремонта, два – для встречного движения. Поэтому фактически ремонты происходят в закрытые технологические окна, это является фактором по ограничению путевой способности, поэтому производительность путевых комплексов важна, как нигде", – рассказал Sputnik генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин в кулуарах ПМЭФ.Интенсивность грузопотока выросла и в странах ЕАЭС, и среднеазиатских республиках. Группа компаний "ПТК" активно ведет переговоры с казахстанскими партнерами из "Камкор Менеджмент". В 2022 году в Казахстан была отправлена российская машина по выправке пути, уплотнению и отделке балластной призмы ВПО-С, произведенная на "Тулажелдормаш". Она будет использоваться для опытной эксплуатации. В таком же режиме в 2022 году в Казахстане начнет работать еще несколько машин тульского предприятия. В "ПТК" перспективы казахского рынка оценивают в 20 машин.По его словам, российскими путевыми машинами активно интересуются в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Идут контакты с индийскими компаниями. Они, по словам Силкина, интересны российским производителям: в последнее время объемы ремонта железных дорог в Индии серьезно возросли. Однако пока, чтобы справляться с внутренним спросом, отрасль начинает активно проводить модернизацию производства и накапливать новые мощности."Прелесть ситуации, что мы сейчас с большим трудом удовлетворяем внутренние потребности. У нас идут обращения по машинам, а мы не можем выполнить в полном объеме запросы российских партнеров", – говорит Александр Силкин.Преимущество новой российской техники в том, что уже сейчас в себестоимости каждой машины, обслуживающей железную дорогу, импортные комплектующие составляют не более 10%. Задача, которую собираются решать в холдинге к 2025 году, – выйти на долю импорта в изделии в 2-3%, а закупки из недружественных стран исключить полностью.Лидеры мирового рынка путевых машин – США, Европа и Россия. Две трети потребностей рынка раньше обеспечивали европейские компании, в том числе и Plasser & Theurer. В России сейчас есть несколько крупных производителей. Две из них – уральская "Синара" и группа компаний "ПТК" – на полях ПМЭФ-2022 обе компании подписали соглашение об объединение и научных и технологических подразделений вместе с Трансмашхолдингом, еще одним лидером железнодорожного машиностроения.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Международное информационное агентство Sputnik является информационным партнером форума.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267581803_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fe8cadbd8797559bf66c4b6c4fe78e02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, ржд, пмэф
Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и Узбекистана
19:32 17.06.2022 (обновлено: 19:40 17.06.2022)
Производители российских путевых машин успели критически снизить долю импорта в своей технике. Об перспективах этого направления Sputnik рассказал генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин
Производители тяжелых российских путевых машин готовятся осваивать новые заказы от РЖД. Если раньше от них требовалось 50 машин в год, теперь необходимо выходить на показатель в 150 штук. Бюджет на закупку машин российского производства до 2035 года вырастет до 80 млрд российских рублей.
Для модернизации российских железных дорог необходима техника отечественного производства. Кратное увеличение спроса на подобную технику может обеспечить как ОАО "РЖД", которое планирует увеличивать свой парк в рамках правительственных программ по развитию железнодорожных путей, так и партнеров на постсоветском пространстве. Железнодорожная инфраструктура этих стран имеет общие особенности, поэтому для ее модернизации российская техника подходит оптимально.
В настоящий момент российские путевые машины стоят на рынке порядка 5-10 млн долларов. На производство каждой из них уходит минимум полгода. Российская техника существенно дешевле западных аналогов и отличается лучшей производительностью, позволяя осуществлять замену полотна в короткие сроки.
"Без тяжелых путевых машин поменять железнодорожную инфраструктуру невозможно. Каждая из железных дорог имеет свои особенности. Что касается российских железных дорог – это очень высокая грузонапряженность, и, соответственно, условия для ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры крайне жесткие. У нас, в лучшем случае, два пути, а то и один путь. Это не Европа, где, как правило, три пути, один – для ремонта, два – для встречного движения. Поэтому фактически ремонты происходят в закрытые технологические окна, это является фактором по ограничению путевой способности, поэтому производительность путевых комплексов важна, как нигде", – рассказал Sputnik генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин в кулуарах ПМЭФ.
Интенсивность грузопотока выросла и в странах ЕАЭС, и среднеазиатских республиках. Группа компаний "ПТК" активно ведет переговоры с казахстанскими партнерами из "Камкор Менеджмент". В 2022 году в Казахстан была отправлена российская машина по выправке пути, уплотнению и отделке балластной призмы ВПО-С, произведенная на "Тулажелдормаш". Она будет использоваться для опытной эксплуатации. В таком же режиме в 2022 году в Казахстане начнет работать еще несколько машин тульского предприятия. В "ПТК" перспективы казахского рынка оценивают в 20 машин.
"Инфраструктура Казахстана не справляется со все возрастающим текущим грузооборотом и готовится сейчас к модернизации", – объясняет Силкин.
По его словам, российскими путевыми машинами активно интересуются в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Идут контакты с индийскими компаниями. Они, по словам Силкина, интересны российским производителям: в последнее время объемы ремонта железных дорог в Индии серьезно возросли. Однако пока, чтобы справляться с внутренним спросом, отрасль начинает активно проводить модернизацию производства и накапливать новые мощности.
"Прелесть ситуации, что мы сейчас с большим трудом удовлетворяем внутренние потребности. У нас идут обращения по машинам, а мы не можем выполнить в полном объеме запросы российских партнеров", – говорит Александр Силкин.
Преимущество новой российской техники в том, что уже сейчас в себестоимости каждой машины, обслуживающей железную дорогу, импортные комплектующие составляют не более 10%. Задача, которую собираются решать в холдинге к 2025 году, – выйти на долю импорта в изделии в 2-3%, а закупки из недружественных стран исключить полностью.
"Последние 5-7 лет мы полностью отказались от машин производства лидера мирового европейского Plasser & Theurer. Фактически сегодня те машины, которые имеются в парке РЖД, мы успешно замещаем. Наша задача – до 2025 года полностью замкнуть технологию и обходиться российскими технологиями", – объясняет Силкин.
Лидеры мирового рынка путевых машин – США, Европа и Россия. Две трети потребностей рынка раньше обеспечивали европейские компании, в том числе и Plasser & Theurer. В России сейчас есть несколько крупных производителей. Две из них – уральская "Синара" и группа компаний "ПТК" – на полях ПМЭФ-2022 обе компании подписали соглашение об объединение и научных и технологических подразделений вместе с Трансмашхолдингом, еще одним лидером железнодорожного машиностроения.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Международное информационное агентство Sputnik является информационным партнером форума.