https://sputnik-georgia.ru/20220617/uvolennye-iz-natsionalnogo-muzeya-gruzii-sotrudniki-prodolzhayut-protestovat-267587828.html

Уволенные из Национального музея Грузии сотрудники продолжают протестовать

Уволенные из Национального музея Грузии сотрудники продолжают протестовать

Митингующие заявили, что в сфере культуры начались деструктивные процессы 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T23:08+0400

2022-06-17T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Уволенные из Национального музея Грузии сотрудники провели акцию протеста у здания вместе с активистами профсоюза работников науки, образования и культуры под лозунгом "Справедливость восторжествует".Реорганизация началась после назначения министерством культуры Грузии в этом году нового руководства музея. В результате были уволены несколько десятков сотрудников.Митингующие заявили, что в сфере культуры начались деструктивные процессы и особо отметили политику нарушения прав человека в ведомствах министерства культуры Грузии.Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста >>Они еще раз призвали соблюдать трудовые права занятых в сфере культуры.В числе уволенных оказались ученые, в том числе Юлон Гагошидзе - известный грузинский археолог, ученый и политик, занимавший должность госминистра по вопросам диаспоры в правительстве Грузии с ноября 2007 года по декабрь 2009 года.Процесс реорганизации в музее был запущен в апреле. Была утверждена новая структура центрального аппарата - количество отделов сократили с 15 до пяти, структура заработает с 1 июня

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грузия, новости, общество, национальный музей грузии