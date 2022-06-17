https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-gruzii-ne-zafiksirovano-ni-odnogo-fakta-provoza-sanktsionnykh-produktov-v-rf-267573919.html

В Грузии не зафиксировано ни одного факта провоза санкционных продуктов в РФ

В Грузии не зафиксировано ни одного факта провоза санкционных продуктов в РФ

После введения санкций прошло больше трех месяцев 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T16:29+0400

2022-06-17T16:29+0400

2022-06-17T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузинские пограничники не зафиксировали ни одного факта провоза санкционной продукции в Россию со дня введения санкций, говорится в заявлении Минфина страны.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.При этом Минфин Грузии отмечает, что ряд грузинских СМИ намерено неправильно интерпретирует заявления об исполнении санкций."С полной ответственностью заявляем, что Грузия является примером в плане соблюдения санкций", - говорится в заявлении.Минфин Грузии еще раз повторил заявление министра финансов Лаши Хуцишвили , что грузинская таможенная служба приостановила больше 90 операций, по которым было подозрение о нарушении санкций."Это подтверждает, что экономические границы строго контролируются", - отмечается в заявлении.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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