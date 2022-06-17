https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-gruzii-uzhestochayut-kontrol-za-bankovskimi-perechisleniyami-kompaniy-267586761.html
В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний
В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний
Банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100... 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T22:09+0400
2022-06-17T22:09+0400
2022-06-17T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии ужесточает правила для перечислений денег в иностранной валюте предпринимателями, говорится в изменениях в приказ президента Нацбанка.Согласно изменениям, банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100 тысяч лари, а перечисление осуществляется клиентов со статусом высокого риска или сама операция связана с критериями высокого риска, определенными правилами Нацбанка, и осуществляется в офшорные зоны.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>Также обоснования потребуются и для перечислений эквивалентом 150 тысяч лари клиентами среднего уровня риска, говорится в документе.Что касается клиентов с низким уровнем риска – при перечислении ими иностранной валюты банк будет иметь право сам установить лимиты сумм для предоставления дополнительных обоснований перечислений.Новые правила вступят в силу с 28 июня.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний
22:09 17.06.2022 (обновлено: 22:45 17.06.2022)
Банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии ужесточает правила для перечислений денег в иностранной валюте предпринимателями, говорится в изменениях в приказ президента Нацбанка.
Согласно изменениям, банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100 тысяч лари, а перечисление осуществляется клиентов со статусом высокого риска или сама операция связана с критериями высокого риска, определенными правилами Нацбанка, и осуществляется в офшорные зоны.
Также обоснования потребуются и для перечислений эквивалентом 150 тысяч лари клиентами среднего уровня риска, говорится в документе
.
Что касается клиентов с низким уровнем риска – при перечислении ими иностранной валюты банк будет иметь право сам установить лимиты сумм для предоставления дополнительных обоснований перечислений.
Новые правила вступят в силу с 28 июня.