https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-gruzii-uzhestochayut-kontrol-za-bankovskimi-perechisleniyami-kompaniy-267586761.html

В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний

В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний

Банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100... 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T22:09+0400

2022-06-17T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии ужесточает правила для перечислений денег в иностранной валюте предпринимателями, говорится в изменениях в приказ президента Нацбанка.Согласно изменениям, банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100 тысяч лари, а перечисление осуществляется клиентов со статусом высокого риска или сама операция связана с критериями высокого риска, определенными правилами Нацбанка, и осуществляется в офшорные зоны.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>Также обоснования потребуются и для перечислений эквивалентом 150 тысяч лари клиентами среднего уровня риска, говорится в документе.Что касается клиентов с низким уровнем риска – при перечислении ими иностранной валюты банк будет иметь право сам установить лимиты сумм для предоставления дополнительных обоснований перечислений.Новые правила вступят в силу с 28 июня.

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