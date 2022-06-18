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Грузия заработала на туристах более 800 миллионов долларов
Грузия заработала на туристах более 800 миллионов долларов
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – 150 миллионов долларов 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T09:01+0400
2022-06-18T09:01+0400
2022-06-18T09:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в январе-мае 2022 года составили 840,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 374,5%. Кроме того, доходы восстановлены на 75,3% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика >>В мае 2022 года доход от туризма составил 258,6 миллиона долларов, что на 250,4% выше показателя за прошлый год и на 4,4% меньше, чем в мае 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за пять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 150,4 миллиона долларов.При этом в мае больше всего потратили граждане России (46,2 миллиона долларов), граждане Беларуси (28,6 миллиона долларов) и граждане Евросоюза (25,1 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона.Грузия за пять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 39,5%.Из общего числа визитов, 906,7 тысячи были туристическими, что на 213,8% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 54,8%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 года осуществили граждане Турции.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
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грузия, экономика, туризм, новости
Грузия заработала на туристах более 800 миллионов долларов
09:01 18.06.2022 (обновлено: 09:02 18.06.2022)
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – 150 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в январе-мае 2022 года составили 840,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 374,5%. Кроме того, доходы восстановлены на 75,3% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В мае 2022 года доход от туризма составил 258,6 миллиона долларов, что на 250,4% выше показателя за прошлый год и на 4,4% меньше, чем в мае 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за пять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 150,4 миллиона долларов.
При этом в мае больше всего потратили граждане России (46,2 миллиона долларов), граждане Беларуси (28,6 миллиона долларов) и граждане Евросоюза (25,1 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона.
Грузия за пять месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 39,5%.
Из общего числа визитов, 906,7 тысячи были туристическими, что на 213,8% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 54,8%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-мае 2022 года осуществили граждане Турции.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.