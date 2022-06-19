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Азербайджанский газ дошел до Болгарии
Азербайджанский газ дошел до Болгарии
Ожидается, что с 1 июля 2022 года в Болгарию начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T22:08+0400
2022-06-19T22:08+0400
2022-06-19T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Начата тестовая подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию интерконтинентальным трубопроводом Interconnector Greece – Bulgaria (IGB).Газ подается по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца июня. С 1 июля 2022 года ожидаются поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.Трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора, сообщил Sputnik Азербайджан.В конце марта 2022 года IGB подключили к Трансадриатическому газопроводу (TAP) для прямых поставок газа из Азербайджана в ЕС. Строительство газопровода началось 22 мая 2019 года.Запуск IGB мощностью 3 миллиарда кубометров в год и стоимостью 240 миллионов евро планировался на июль 2021 года, но из-за пандемии был перенесен на конец 2021 года, а затем на лето 2022 года.Отказ стран ЕС покупать газ в рублях замедлил закачку в ПХГ Германии >>Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставлять газ в Европу напрямую. Это стало возможным после запуска в октябре 2020 года Трансадриатического газопровода (TAP). Первый газ поступил в Грецию и Болгарию, а также в Италию. Собственник магистрали – консорциум международных компаний TAP AG. Участники проекта TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро: азербайджанская госкомпания SOCAR (20%), британская BP (20%), европейская газотранспортная компания Snam (20%), бельгийская газотранспортная Fluxys (19%), испанская сбытовая Enagas (16%) и швейцарская энергокомпания Axpo (5%).Болгария больше всего выигрывает от TAP – газопровод покрывает до 33% своей общей потребности в газе за счет этих поставок, остальное – за счет поставок из России и Европы.TAP – это заключительная ветка проекта "Южный газовый коридор" стоимостью 34,5 миллиарда евро, как продолжение Трансанатолийского газопровода (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP). Газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа шла в Европу через Турцию с лета 2018 года.Болгария нашла замену газу из РФ в США: реальная альтернатива или простой популизм? >>В ближайшие 25 лет Азербайджан будет поставлять напрямую в Европу ежегодно более 10 миллиардов кубометров газа. Из них 8 миллиардов кубометров каждый год в Италию, и еще 2 миллиарда в Грецию и Болгарию в равных долях.
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в мире, новости, экономика, болгария, газ, азербайджан, газопровод
Азербайджанский газ дошел до Болгарии
Ожидается, что с 1 июля 2022 года в Болгарию начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров
ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Начата тестовая подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию интерконтинентальным трубопроводом Interconnector Greece – Bulgaria (IGB).
Газ подается по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца июня. С 1 июля 2022 года ожидаются поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.
Трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора, сообщил Sputnik Азербайджан
.
В конце марта 2022 года IGB подключили к Трансадриатическому газопроводу (TAP) для прямых поставок газа из Азербайджана в ЕС. Строительство газопровода началось 22 мая 2019 года.
Запуск IGB мощностью 3 миллиарда кубометров в год и стоимостью 240 миллионов евро планировался на июль 2021 года, но из-за пандемии был перенесен на конец 2021 года, а затем на лето 2022 года.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставлять газ в Европу напрямую. Это стало возможным после запуска в октябре 2020 года Трансадриатического газопровода (TAP). Первый газ поступил в Грецию и Болгарию, а также в Италию. Собственник магистрали – консорциум международных компаний TAP AG. Участники проекта TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро: азербайджанская госкомпания SOCAR (20%), британская BP (20%), европейская газотранспортная компания Snam (20%), бельгийская газотранспортная Fluxys (19%), испанская сбытовая Enagas (16%) и швейцарская энергокомпания Axpo (5%).
Болгария больше всего выигрывает от TAP – газопровод покрывает до 33% своей общей потребности в газе за счет этих поставок, остальное – за счет поставок из России и Европы.
TAP – это заключительная ветка проекта "Южный газовый коридор" стоимостью 34,5 миллиарда евро, как продолжение Трансанатолийского газопровода (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP). Газопровод TANAP протянулся из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. По нему часть газа шла в Европу через Турцию с лета 2018 года.
В ближайшие 25 лет Азербайджан будет поставлять напрямую в Европу ежегодно более 10 миллиардов кубометров газа. Из них 8 миллиардов кубометров каждый год в Италию, и еще 2 миллиарда в Грецию и Болгарию в равных долях.