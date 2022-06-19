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Диверсификация рынков и местное производство: проблема зерна в Грузии

Диверсификация рынков и местное производство: проблема зерна в Грузии

В данный момент на рынке из-за событий на Украине идет замена импорта зерна мукой, говорится в исследовании 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T17:46+0400

2022-06-19T17:46+0400

2022-06-19T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузинский рынок зависит российского зерна и события в мире показали необходимость поисков альтернативных рынков и развития своего производство, показало исследование Ассоциации фермеров Грузии.Согласно исследованию рынка зерна, в 2021 году объем поставок зерна из России составлял 92,1% всего импорта зерна в Грузии, а цены на зерно других стран, особенно из Казахстана, были конкурентоспособными.Исследователи также установили, что в данный момент на рынке из-за событий на Украине идет замена импорта зерна мукой. Однако качество муки хуже, чем производимой на месте, а то, что она быстро портится, создает дополнительные риски.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>Выход из ситуации Ассоциация видит в диверсификации рынков, а также налаживании местного производства зерна.По данным организации, на сегодняшний день зерном засеяно примерно 40-50 тысяч гектаров, которые дали урожай в 2021 году 136,1 тысячи тонн, что на 33% выше чем в 2020 году. Урожайность же составила примерно 2,7 тонны на гектар.При этом в отчете отмечается, что выращиваемое зерно в Грузии в основном используется для корма скота и невысокого качества.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу >>В качестве возможного улучшения рынка зерна в Грузии Ассоциация фермеров страны предлагает развить рынок земли и способствовать расширению земельных участков, улучшить систему орошения и предлагать фермерам сорта и удобрения, способствующие большой урожайности.Кроме того, организация для увеличения грузинского производства зерна предлагает развить инфраструктуру складов и хранилищ и технологии для упрощения обработки земли и сбора урожая.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, зерно, хлеб