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Грузинские ватерполисты впервые выступят на чемпионате мира
Грузинские ватерполисты впервые выступят на чемпионате мира
Сборная Грузии попала в группу "А", где сыграет со сборными Венгрии, Бразилии и Черногории 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T13:04+0400
2022-06-19T13:04+0400
2022-06-19T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира, который пройдет в Венгрии.Венгрия принимает 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах страны будут разыграны комплекты медалей в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду и водном поло.Тренерский штаб опубликовал состав сборной Грузии, котрый сыграет свой первый матч на ЧМ-2022 21 июня: Ираклий Размадзе, Сандро Адеишвили, Валико Дадвани, Ника Шушиашвили, Андриа Битадзе, Марко Елача, Хвича Джахая, Иван Шарич, Реваз Имнаишвили (капитан), Борис Вапальско, Фаби Шубладзе .Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы >>Сборная Грузии попала в группу "А", где сыграет со сборными Венгрии, Бразилии и Черногории.Расписание матчев сборной Грузии на первом этапе:Финальный матч состоится 3 июля - в день закрытия чемпионата.
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спорт, грузия, новости, венгрия
Грузинские ватерполисты впервые выступят на чемпионате мира
Сборная Грузии попала в группу "А", где сыграет со сборными Венгрии, Бразилии и Черногории
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира, который пройдет в Венгрии.
Венгрия принимает 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах страны будут разыграны комплекты медалей в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду и водном поло.
Тренерский штаб опубликовал состав сборной Грузии, котрый сыграет свой первый матч на ЧМ-2022 21 июня: Ираклий Размадзе, Сандро Адеишвили, Валико Дадвани, Ника Шушиашвили, Андриа Битадзе, Марко Елача, Хвича Джахая, Иван Шарич, Реваз Имнаишвили (капитан), Борис Вапальско, Фаби Шубладзе .
Сборная Грузии попала в группу "А", где сыграет со сборными Венгрии, Бразилии и Черногории.
Расписание матчев сборной Грузии на первом этапе:
21 июня (вторник) - 21:30 Бразилия-Грузия
23 июня (четверг) - 21:30 Грузия-Черногория
25 июня (суббота) - 23:00 Венгрия-Грузия
Финальный матч состоится 3 июля - в день закрытия чемпионата.