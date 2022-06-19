Каких продуктов не хватает в мире - данные Bloomberg
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В Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. За рубежом начался дефицит популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире, говорится в статье Bloomberg.
В статье говорится, что в Австралии возник недостаток салата-латука на прилавках, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. Кроме того, в Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн. Также появились сообщения об угрозе дефицита некоторых других популярных видов овощей, отмечается в материале.
В статье говорится, что в Австралии возник недостаток салата-латука на прилавках, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. Кроме того, в Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн. Также появились сообщения об угрозе дефицита некоторых других популярных видов овощей, отмечается в материале.
Глобальная нехватка картофеля попала в заголовки газет после того, как McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC его заменили вафельной крошкой, напоминает издание.
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По мнению журналиста, такая ситуация объясняется погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне спецоперации России. После ее начала усилил санкционное давление на Москву.
По мнению журналиста, такая ситуация объясняется погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне спецоперации России. После ее начала усилил санкционное давление на Москву.