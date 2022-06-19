https://sputnik-georgia.ru/20220619/kakikh-produktov-ne-khvataet-v-mire---dannye-bloomberg-267620097.html

Каких продуктов не хватает в мире - данные Bloomberg

Каких продуктов не хватает в мире - данные Bloomberg

В Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T19:08+0400

2022-06-19T19:08+0400

2022-06-19T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. За рубежом начался дефицит популярных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире, говорится в статье Bloomberg.В статье говорится, что в Австралии возник недостаток салата-латука на прилавках, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. Кроме того, в Японии из продажи пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн. Также появились сообщения об угрозе дефицита некоторых других популярных видов овощей, отмечается в материале.Глобальная нехватка картофеля попала в заголовки газет после того, как McDonald's пришлось приостановить продажу картошки фри в нескольких странах из-за проблем с поставками, а в сингапурских ресторанах KFC его заменили вафельной крошкой, напоминает издание.Диверсификация рынков и местное производство: проблема зерна в Грузии >>По мнению журналиста, такая ситуация объясняется погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне спецоперации России. После ее начала усилил санкционное давление на Москву.

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в мире, новости, экономика, продукты питания, bloomberg