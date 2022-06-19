https://sputnik-georgia.ru/20220619/napadenie-na-operatora-oppozitsionnogo-telekanala---rassledovanie-nachala-spetssluzhba-267614372.html

Нападение на оператора оппозиционного телеканала - расследование начала спецслужба

Нападение на оператора оппозиционного телеканала - расследование начала спецслужба

В нападении участвовали несколько агрессивно настроенных человек, которым не нравится редакционная политика телекомпании 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T14:09+0400

2022-06-19T14:09+0400

2022-06-19T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность съемочной группы телеканала "Пирвели ТВ", сообщает пресс-служба ведомства.По сообщению оппозиционного телеканала "Пирвели", прошлой ночью в Батуми на их съемочную группу было совершено нападение, избит оператор. Инцидент произошел близ парка 6 мая перед прямым включением.Следствие ведется по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности".Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение >>По словам очевидцев, в нападении участвовали несколько агрессивно настроенных человек. Они заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании.На месте инцидента была мобилизована полиция.

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грузия, новости, происшествия, батуми, журналисты