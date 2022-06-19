https://sputnik-georgia.ru/20220619/petrov-post-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-267621818.html

Петров пост 2022: календарь питания по дням

Петров пост 2022: календарь питания по дням

Петров (Петровский) пост — летний многодневный пост, который готовит христиан ко дню памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T21:34+0400

2022-06-19T21:34+0400

2022-06-19T21:34+0400

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религия

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Православная церковь празднует День памяти Святых Петра и Павла 12 июля.Петров пост один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. В отличие от Великого и Успенского, он не такой строгий.В период Петрова поста так же нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, однако в некоторые дни недели разрешается рыба. Основу постного меню составляет овощи, зелень и блюда, приготовленные из них, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.Начало Петрова поста не имеет постоянной даты - он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.Петров пост в 2022-м году начинается 20 июня и продлится 22 дня.День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.

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