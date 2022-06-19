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Португальские СМИ заинтересовались туристическими направлениями Грузии
Португальские СМИ заинтересовались туристическими направлениями Грузии
Португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T11:02+0400
2022-06-19T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Португальские туристические издания Opcaoturismo и Viagens.sapo посвятили обширные статьи приключенческим туристическим направлениям Грузии.С помощью статей и постов в социальных сетях португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней.Представители СМИ посетили Грузию в рамках пресс-тура, который организовала Национальная администрация туризма.Португальские гости посетили Тбилиси, Мцхету, Уплисцихе и Квишхети. Блогеры и фотографы побывали в Багдати и Саирме, посетили Вани, Мартвили, село Горди, пещеру Прометея и Цхалтубо."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>"В Имерети и Самегрело есть два ущелья, от красоты которых захватывает дух. Каньоны Окаце и Мартвили это памятники природы. Добраться сюда можно во время похода", — так описал свою поездку в Грузию журналист Viagens.sapo.Пресс-тур прошел при участии посольства Грузии в Португалии. Целью пресс-тура является популяризация туристического потенциала Грузии в Португалии и привлечение новых туристических потоков.
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грузия, новости, туризм, португалия
Португальские СМИ заинтересовались туристическими направлениями Грузии
Португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Португальские туристические издания Opcaoturismo и Viagens.sapo посвятили обширные статьи приключенческим туристическим направлениям Грузии.
"Вы отдохнете в Грузии как дома. Думаю, этот слоган больше всего подойдет португальским туристам. Грузия отличается своими людьми, ландшафтом и природой. У нее много общего с традициями и ценностями Португалии", — пишет автор одной из статей.
С помощью статей и постов в социальных сетях португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней.
Представители СМИ посетили Грузию в рамках пресс-тура, который организовала Национальная администрация туризма.
Португальские гости посетили Тбилиси, Мцхету, Уплисцихе и Квишхети. Блогеры и фотографы побывали в Багдати и Саирме, посетили Вани, Мартвили, село Горди, пещеру Прометея и Цхалтубо.
"В Имерети и Самегрело есть два ущелья, от красоты которых захватывает дух. Каньоны Окаце и Мартвили это памятники природы. Добраться сюда можно во время похода", — так описал свою поездку в Грузию журналист Viagens.sapo.
Пресс-тур прошел при участии посольства Грузии в Португалии. Целью пресс-тура является популяризация туристического потенциала Грузии в Португалии и привлечение новых туристических потоков.