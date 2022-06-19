https://sputnik-georgia.ru/20220619/portugalskie-smi-zainteresovalis-turisticheskimi-napravleniyami-gruzii-267610826.html

Португальские СМИ заинтересовались туристическими направлениями Грузии

Португальские СМИ заинтересовались туристическими направлениями Грузии

Португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней 19.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Португальские туристические издания Opcaoturismo и Viagens.sapo посвятили обширные статьи приключенческим туристическим направлениям Грузии.С помощью статей и постов в социальных сетях португальские журналисты познакомили читателей с грузинским культурным наследием, охраняемыми территориями и грузинской кухней.Представители СМИ посетили Грузию в рамках пресс-тура, который организовала Национальная администрация туризма.Португальские гости посетили Тбилиси, Мцхету, Уплисцихе и Квишхети. Блогеры и фотографы побывали в Багдати и Саирме, посетили Вани, Мартвили, село Горди, пещеру Прометея и Цхалтубо."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>"В Имерети и Самегрело есть два ущелья, от красоты которых захватывает дух. Каньоны Окаце и Мартвили это памятники природы. Добраться сюда можно во время похода", — так описал свою поездку в Грузию журналист Viagens.sapo.Пресс-тур прошел при участии посольства Грузии в Португалии. Целью пресс-тура является популяризация туристического потенциала Грузии в Португалии и привлечение новых туристических потоков.

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