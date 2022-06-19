https://sputnik-georgia.ru/20220619/rossiyskaya-tennisistka-natela-dzalamidze-stala-igrat-za-gruziyu-267623895.html
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе стала играть за Грузию
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе стала играть за Грузию
Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T23:38+0400
2022-06-19T23:38+0400
2022-06-19T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Российская теннисистка грузинского происхождения Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и будет представлять на турнирах Грузию.Натела Дзаламидзе 44-я ракетка по версии WTP. Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022. Она сыграет в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич.Изменения в гражданстве спортсменки уже отображены на странице женской теннисной ассоциации - WTP.Дзаламидзе 29 лет. С начала своей карьеры в 2009 году спортсменка выступала за Россию. Она является победителем двух турниров WTA в парном разряде.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, теннис, уимблдон
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе стала играть за Грузию
Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Российская теннисистка грузинского происхождения Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и будет представлять на турнирах Грузию.
Натела Дзаламидзе 44-я ракетка по версии WTP. Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022. Она сыграет в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич.
Изменения в гражданстве спортсменки уже отображены на странице женской теннисной ассоциации - WTP.
Дзаламидзе 29 лет. С начала своей карьеры в 2009 году спортсменка выступала за Россию. Она является победителем двух турниров WTA в парном разряде.