https://sputnik-georgia.ru/20220619/rossiyskaya-tennisistka-natela-dzalamidze-stala-igrat-za-gruziyu-267623895.html

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе стала играть за Грузию

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе стала играть за Грузию

Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T23:38+0400

2022-06-19T23:38+0400

2022-06-19T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Российская теннисистка грузинского происхождения Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и будет представлять на турнирах Грузию.Натела Дзаламидзе 44-я ракетка по версии WTP. Первым турниром, на котором Дзаламидзе выступит за Грузию, станет Уимблдон-2022. Она сыграет в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич.Изменения в гражданстве спортсменки уже отображены на странице женской теннисной ассоциации - WTP.Дзаламидзе 29 лет. С начала своей карьеры в 2009 году спортсменка выступала за Россию. Она является победителем двух турниров WTA в парном разряде.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, теннис, уимблдон