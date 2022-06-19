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Второй тур парламентских выборов проходит во Франции

Второй тур парламентских выборов проходит во Франции

За контроль над нижней палатой парламента будут бороться прежде всего президентская коалиция "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и... 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T11:32+0400

2022-06-19T11:32+0400

2022-06-19T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Второй тур выборов в национальное собрание Франции проходит в воскресенье.По итогам голосования должны быть окончательно распределены депутатские мандаты в новом составе Национального собрания. Начитывающая 577 депутатов, эта нижняя палата французского парламента избирается по одномандатным округам на материковой части страны и в ее заморских департаментах. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить в своем округе более половины голосов. Лишь немногим кандидатам это удалось уже в первом туре, который проходил 12 июня. В подавляющем же большинстве округов проводится второй тур, в который вышли претенденты, показавшие лучшие результаты по итогам предыдущего голосования. За право заседать в Бурбонском дворце - резиденции Национального собрания - будут вести спор 1 148 кандидатов: 655 мужчин и 493 женщины. Выборы в парламент Франции: пропрезидентский блок опережает конкурентов на 0,1% >>Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Меланшона. По итогам первого тура, который прошёл 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.Избирательные участки на материковой части территории страны закроются в 18:00 (20:00 тбс), но в крупных городах они будут работать до 20:00 (22:00 тбс). Подведение итогов выборов начнется сразу после прекращения голосования в мегаполисах.

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