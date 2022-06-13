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Выборы в парламент Франции: пропрезидентский блок опережает конкурентов на 0,1%
Выборы в парламент Франции: пропрезидентский блок опережает конкурентов на 0,1%
Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T08:02+0400
2022-06-13T10:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Пропрезидентская коалиция "Вместе!" получила в первом туре парламентских выборах во Франции на 0,1% голосов избирателей больше, чем левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), сообщило МВД страны по итогам подсчета 100% голосов.Накануне во Франции прошли выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Выборы в стране проходят по одномандатным округам в два тура – 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет из почти 6 300 претендентов на депутатский мандат.Объединение "Новый народный экологический и социальный союз" левого лидера Жан-Люка Меланшона набрало в первом туре парламентских выборов во Франции 25,66% голосов, коалиция "Вместе" президента Франции Эмманюэля Макрона – 25,75%Парламентские выборы начались во Франции &gt;&gt;На третьей строчке расположилось "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,74%.Наблюдатели отмечают, что, учитывая особенности французской системы выборов в парламент, расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться. На эту особенность указывает и БФМ-ТВ: по его прогнозу, коалиция Макрона сможет через неделю по итогам второго тура получить от 270 до 310 мест в парламенте, объединение Меланшона – от 170 до 220, партия Ле Пен – от 15 до 30.Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции &gt;&gt;Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.
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Выборы в парламент Франции: пропрезидентский блок опережает конкурентов на 0,1%

08:02 13.06.2022 (обновлено: 10:11 13.06.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINПарламентские выборы во Франции
Парламентские выборы во Франции - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов
ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Пропрезидентская коалиция "Вместе!" получила в первом туре парламентских выборах во Франции на 0,1% голосов избирателей больше, чем левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), сообщило МВД страны по итогам подсчета 100% голосов.
Накануне во Франции прошли выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Выборы в стране проходят по одномандатным округам в два тура – 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет из почти 6 300 претендентов на депутатский мандат.
Объединение "Новый народный экологический и социальный союз" левого лидера Жан-Люка Меланшона набрало в первом туре парламентских выборов во Франции 25,66% голосов, коалиция "Вместе" президента Франции Эмманюэля Макрона – 25,75%
Парламентские выборы начались во Франции >>
На третьей строчке расположилось "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,74%.
Наблюдатели отмечают, что, учитывая особенности французской системы выборов в парламент, расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться. На эту особенность указывает и БФМ-ТВ: по его прогнозу, коалиция Макрона сможет через неделю по итогам второго тура получить от 270 до 310 мест в парламенте, объединение Меланшона – от 170 до 220, партия Ле Пен – от 15 до 30.
Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции >>
Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.
Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.
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