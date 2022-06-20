https://sputnik-georgia.ru/20220620/davayte-bez-ekstsessov-prezident-gruzii-obratilas-k-uchastnikam-aktsii-267662668.html

Давайте без эксцессов: президент Грузии обратилась к участникам акции

Давайте без эксцессов: президент Грузии обратилась к участникам акции

Президент заявила, что отправит письма всем своим коллегам, чтобы защитить наши интересы до решающего заседания Совета Европы 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T20:42+0400

2022-06-20T20:42+0400

2022-06-20T21:11+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Этот день должен пройти без эксцессов и мирно, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, поприветствовав собравшихся у здания парламента в специальном обращении.Ранее Зурабишвили заявила, что не будет присутствовать на акции у парламента из-за ее политической направленности.Она также обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить спокойствие на акции."Эти кадры будут тем, что попадет на все экраны Европы, и это будет частью решений, которые надо принять", - сказала Зурабишвили.Кроме того, президент Грузии отметила, что она лично использует все дни до саммита лидеров стран ЕС, чтобы Грузия стала частью Европы.По ее словам, она также распространит обращение в соцсетях, чтобы показать, насколько Грузии важно европейское будущее.Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии >>На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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грузия, новости, политика, акция протеста, саломе зурабишвили