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Давайте без эксцессов: президент Грузии обратилась к участникам акции
Давайте без эксцессов: президент Грузии обратилась к участникам акции
Президент заявила, что отправит письма всем своим коллегам, чтобы защитить наши интересы до решающего заседания Совета Европы 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T20:42+0400
2022-06-20T20:42+0400
2022-06-20T21:11+0400
грузия
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Этот день должен пройти без эксцессов и мирно, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, поприветствовав собравшихся у здания парламента в специальном обращении.Ранее Зурабишвили заявила, что не будет присутствовать на акции у парламента из-за ее политической направленности.Она также обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить спокойствие на акции."Эти кадры будут тем, что попадет на все экраны Европы, и это будет частью решений, которые надо принять", - сказала Зурабишвили.Кроме того, президент Грузии отметила, что она лично использует все дни до саммита лидеров стран ЕС, чтобы Грузия стала частью Европы.По ее словам, она также распространит обращение в соцсетях, чтобы показать, насколько Грузии важно европейское будущее.Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии >>На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
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грузия, новости, политика, акция протеста, саломе зурабишвили
Давайте без эксцессов: президент Грузии обратилась к участникам акции
20:42 20.06.2022 (обновлено: 21:11 20.06.2022)
Президент заявила, что отправит письма всем своим коллегам, чтобы защитить наши интересы до решающего заседания Совета Европы
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Этот день должен пройти без эксцессов и мирно, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, поприветствовав собравшихся у здания парламента в специальном обращении.
Ранее Зурабишвили заявила, что не будет присутствовать на акции у парламента из-за ее политической направленности.
"Я хочу поприветствовать всех людей, которые собираются сегодня на демонстрацию. Очень важно показать наше лицо, и это лицо должно быть спокойным. Мы знаем что мы хотим, какую Европу мы хотим и какую Грузию. Это то, что мы должны показать. Я обращаюсь ко всем, чтобы никто не шел туда ради эксцессов", - сказала Зурабишвили.
Она также обратилась к сотрудникам полиции с просьбой обеспечить спокойствие на акции.
"Эти кадры будут тем, что попадет на все экраны Европы, и это будет частью решений, которые надо принять", - сказала Зурабишвили.
Кроме того, президент Грузии отметила, что она лично использует все дни до саммита лидеров стран ЕС, чтобы Грузия стала частью Европы.
"Я отправлю письма всем своим коллегам, чтобы защитить наши интересы до решающего заседания Совета Европы, чтобы представить наши последние аргументы", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, она также распространит обращение в соцсетях, чтобы показать, насколько Грузии важно европейское будущее.
Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.
Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.
На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".