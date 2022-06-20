https://sputnik-georgia.ru/20220620/delo-o-protukhshem-myase-v-tbilisskoy-kvartire---mvd-nachalo-rassledovanie-267658079.html

Дело о протухшем мясе в тбилисской квартире - МВД начало расследование

Дело о протухшем мясе в тбилисской квартире - МВД начало расследование

По информации министерства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T19:22+0400

2022-06-20T19:22+0400

2022-06-20T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса неизвестного происхождения, обнаруженными в квартире у жительницы Тбилиси.Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами в квартире практикующего терапевта были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.По информации ведомства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается.История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса >>Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник, расположенной в районе Тбилиси - Мухиани.Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией.СМИ не исключают, что речь идет о случае каннибализма.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии