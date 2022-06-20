https://sputnik-georgia.ru/20220620/delo-o-protukhshem-myase-v-tbilisskoy-kvartire---mvd-nachalo-rassledovanie-267658079.html
Дело о протухшем мясе в тбилисской квартире - МВД начало расследование
Дело о протухшем мясе в тбилисской квартире - МВД начало расследование
По информации министерства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T19:22+0400
2022-06-20T19:22+0400
2022-06-20T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса неизвестного происхождения, обнаруженными в квартире у жительницы Тбилиси.Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами в квартире практикующего терапевта были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.По информации ведомства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается.История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса >>Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник, расположенной в районе Тбилиси - Мухиани.Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией.СМИ не исключают, что речь идет о случае каннибализма.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Дело о протухшем мясе в тбилисской квартире - МВД начало расследование
По информации министерства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "торговля кровью и компонентами крови" в связи с килограммами гнилого мяса неизвестного происхождения, обнаруженными в квартире у жительницы Тбилиси.
Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами в квартире практикующего терапевта были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.
По информации ведомства, экспертиза образцов мяса, изъятого из квартиры терапевта, продолжается.
Как сообщают СМИ, женщина, в чьей квартире было обнаружено протухшее мясо, продолжает свою работу в одной из клиник, расположенной в районе Тбилиси - Мухиани.
Резкий неприятный запах, доносящийся из квартиры, хозяйка объяснила испорченным холодильником и канализацией.
СМИ не исключают, что речь идет о случае каннибализма.