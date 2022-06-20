https://sputnik-georgia.ru/20220620/den-letnego-solntsestoyaniya-2022-gadaniya-traditsii-i-obryady-267650823.html

День летнего солнцестояния 2022: гадания, традиции и обряды

День летнего солнцестояния 2022: гадания, традиции и обряды

День летнего солнцестояния или астрономическое лето в Северном полушарии наступит 21 июня - самый длинный день в году продлится 15 часов и 12 минут

2022-06-20T18:08+0400

2022-06-20T18:08+0400

2022-06-20T18:17+0400

летнее солнцестояние

справки

общество

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Издревле многие народы праздновали день летнего солнцестояния, с которым связаны многочисленные традиции, обряды и гадания.Sputnik Грузия рассказывает о традициях, связанных с летним солнцестоянием, а также какие гадания и обряды проводят в этот день.Традиции, обряды и гаданияТрадиция праздновать день летнего солнцестояние была у многих народов, однако праздник называли по-разному – Иван Купала, Лета, Иванов день, Юханнус, Мидсоммар и так далее.С принятием христианства день летнего солнцестояния приурочили к православному празднику - Рождеству Иоанна Предтечи, его праздновали 24 июля (по-новому стилю 7 июля).Иванов день начинали праздновать с наступлением ночи и проводили множество обрядов, связанных с огнем, водой, травами и, конечно же, гадали.Купание в воде было главной традицией на Ивана Купала – в старину считалось, что с этой ночи вся нечисть покидала водоемы вплоть до Ильина дня, который по-новому стилю отмечают 2 августа.Поэтому обряд омовения в воде, которую считали целебной и обладающей магической силой, помогал очиститься от всякого зла и приобрести хорошее здоровье.По народной традиции, огонь в день летнего солнцестояния также обладал магической силой и мог уберечь от всякой нечисти и зла. Поэтому в ночь на праздник гадали и проводили различные обряды.Молодежь разжигали костры по берегам водоемов, водила вокруг костров хороводы и перепрыгивала через них. Матери, чтобы дети были здоровы, сжигали одежду, снятую с больных подростков, а старики, пытаясь уберечь скотину от болезней и смерти, проводили ее между кострами.Молодые люди, по традиции, проводили в день летнего солнцестояния обряд, символизирующий солнцеворот – они поджигали деревянные колеса или смоляные бочки и скатывали их с горы или носили на длинных шестах.Церковь не приветствует языческие обряды, однако многие традиции сохранились по сей день. Самый популярный обряд среди них - обливание водой, смывающий болезни и очищающий от скверны.Чтобы весь год быть здоровыми и сильными, люди по сей день следуют обряду – встречать в день летнего солнцестояния рассвет. Но наибольшей популярностью пользуются обряды и гадания, предсказывающие будущее.Гадание на замужествоЭто гадание девушки проводили в день летнего солнцестояния, предварительно собрав 12 разных цветов или трав. Перед сном дева должна положить все травы под подушку и произнести магические слова: "Ароматы поля, луга, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девой, проснусь женой. Истинно". Проснувшись утром, она должна завернуть букет в бумагу и сжечь.Гадание на перемену в жизни нужно проводить всю ночь до рассвета у родника или колодца, выпивая каждый час по стакану воды, и при этом приговаривать: "Как вода бежит–меняется, так и жизнь моя изменится".Другие гаданияСамое распространенное гадание - бросать венки в воду. Если венок поплывет быстро, значит его обладательница в этом году выйдет замуж. Если зацепится за что-то и остановится – о свадьбе думать еще рано. Ну а если утонет – останется в девках.Проводили в летнее солнцестояние также различные гадания с огнем, например, взявшись с избранником за руки, прыгали через костер. Чтобы пожениться, во время прыжка руки не должны разъединиться. В противном случае не судьба быть вместе.Приметы на день летнего солнцестояния 2022: что нельзя делать? >>>Проводили в летнее солнцестояние гадание по венку и костру. Для гадания пары выстраивались по разные стороны костра – с одной девушки, с другой – парни. При этом не против непосредственно своей возлюбленной, а вперемешку.Девушки одновременно бросали венки своему парню. Если парень поймает венец – они вскоре поженятся, а если нет – быть вместе им не суждено.Кстати, хорошей приметой считалось в старину бракосочетаться в день летнего солнцестояния. Поэтому многие женились именно в этот день.Материал подготовлен на основе открытых источников

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летнее солнцестояние, справки , общество